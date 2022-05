Vendelbohus med nyt koncept: - Jeg er blæst bagover

HJØRRING:Vendelbohus skal opnå overskud på driften - det er alfa og omega for husets fremtid. Og bestyrelsesmedlem Jesper Spanner er nu på banen med en helt ny form for firmaaftale, der skal holde hånden under byens stolte, gamle kulturhus.

Aftalen går i al sin enkelthed ud på, at et firma siger ja til at aftage 2, 4 eller 6 billetter til de koncerter, som huset selv holder. Men vel at mærke kun, hvis billetterne ikke bliver solgt i frit salg.

29 ja - kun et enkelt nej

- Jeg har foreløbig besøgt 30 firmaer og 29 har sagt ja. Mit mål er at indgå 75 aftaler og ramme en garanti på mellem 200 og 300 solgte billetter, fortæller Jesper Spanner og tilføjer, at firmaaftalerne vil åbne helt nye muligheder for Vendelbohus:

- Det her er vigtigt. Det kan virkelig gøre en forskel for huset, tilføjer Jesper Spanner, der meget gerne vil kontaktes af interesserede firmaer og forretninger og give mere information.

Penge til det bedste kulturhus

- Vi skal gerne have en positiv økonomi for at udvikle huset. Vi skal nemlig have det bedste kulturhus i Vendsyssel. Vi skal være huset med de bedste stole, den bedste lyd og det bedste lys. Og vi skal for eksempel også have renoveret overetagen.

- Hvis vi hele tiden skal kæmpe for at komme i nul på bundlinjen, bliver det middelmådigt - og sådan skal det ikke være, understreger Jesper Spanner.

Blæst bagover

Han er imponeret over den modtagelse firma-aftalen foreløbig har fået hos firmaer og forretningsdrivende.

- Jeg er blæst bagover af den modtagelse, jeg har fået hos dem, jeg har besøgt. Det fortæller mig, at Vendelbohus’ fremtid er ikke kun hjerteblod for mig - det er hjerteblod for en masse folk i hele byen. Vendelbohus er vigtig for Hjørring.

Jesper Spanner tilføjer, at huset også har fokus på at søge fonde.

- Men først skal vi sikre en bæredygtig drift. Når den er sikret, kan vi søge fondene, forklarer Jesper Spanner og tilføjer, at husets fysiske rammer allerede har fået en kraftig opdatering med sponsorater og frivilliges hjælp.

Bestyrelsesmedlem i Vendelbohus, Jesper Spanner har opfundet en firmaaftaler, der holder hånden under fremtidens arrangementer - firmaerne forpligter sig til at købe 2, 4 eller seks billetter til hver koncert-arrangement. Men kun, hvis huset ikke kan sælge dem i fri handel. Hjørring 5. maj 2022. Foto: Bente Poder

Fremmer musik-oplevelserne

Firmaer kan med den nye aftale understøtte billetsalget på Vendelbohus.

- Som ambassadør for Vendelbohus er firmaerne med til at fremme musikken i Hjørring og sikre, at der kommer koncerter og musik på Vendelbohus, forklarer Jesper Spanner, der gerne vil kontaktes og fortælle mere om ordningen.

Typisk holder Vendelbohus selv mellem otte og ti koncerter om året.

- 14 dage inden vi sætter billetterne til salg, skriver vi ud til alle, som vi har en firmaaftale med. De får mulighed for at købe billetter i forsalg. En måned inden koncerten gør vi billetsalget op. Hvis vi eksempelvis har 130 usolgte billetter tilbage, sender vi måske 100 ud i vores firmanetværk. Firmaerne betaler fuld pris for billetterne og ambassadører med guld- og sølvaftaler får et antal øl med.

- På den måde får vi alle koncerter udsolgt. Og firmaerne får mulighed for at få en fed oplevelse samtidig med, at de er med til at holde hånden under Vendelbohus. De får jo ikke billetter til hver eneste koncert - antallet af billetter til firma-aftalerne afhænger af, hvor mange billetter, der er solgt i fri handel forinden.

Satser på kø

Aftalerne træder i kraft efter sommerferien og gælder et år frem.

- Og så håber vi, at firmaerne vil stå i kø for at forny aftalerne, når året er gået. Næste år kan vi helt sikkert få endnu flere med, så det er ganske få billetter, der skal aftages, inden de enkelte arrangementer.

- Vi skal være mange om at løfte det her. Med firma-aftalerne har Vendelbohus en virkelig lys fremtid - nu ved vi, at vi nok skal sælge billetterne.