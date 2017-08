Vendsyssel afgiver profil med det samme

FODBOLD: Vendsyssel FF må vinke farvel til endnu en profil fra startopstillingen. Onsdag accepterede 1. divisionsklubben i fodbold et købstilbud på Bjarke Jacobsen fra superligaholdet AC Horsens.

Midtbanespilleren havde i forvejen indgået en aftale med Horsens gældende fra nytår, når kontrakten med Vendsyssel FF løb ud.

- Da AC Horsens tilbød os en flot økonomisk kompensation ved at frigive ham nu, valgte vi at takke ja hertil. Alternativet er som bekendt, at Bjarke forlader os på en fri transfer til nytår, uden økonomisk kompensation, siger VFF-direktør Mogens Krogh.

Han fortæller videre, at klubben er tæt på at kunne præsentere en ny talentfuld midtbanespiller, men at man også har stor tiltro til, at Kasper Povlsen og Mathias Schlie kan lukke hullet efter Bjarke Jacobsen på midten.