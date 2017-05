Vendsyssel-anfører: Op med humøret

HOBRO: Vendsyssel FF måtte se Hobro løbe med den direkte oprykning til Alka Superligaen, da himmerlændingene lørdag vandt de to holds indbyrdes opgør med 1-0.

For Vendsyssel er drømmen om oprykning dog ikke slukket endnu. I den kommende uge venter to playoffkampe mod enten Horsens eller Esbjerg.

- Vi er selvfølgelig skuffede over, at det ikke lykkes i første omgang, men vi må op med humøret. Vi skal være glade for, at der kommer en ny chance i næste uge. Det er sjældent, at man får to chancer for at rykke op i Superligaen, konstaterer Vendsyssel-anfører Chris Sørensen.

Den dårlige nyhed for Vendsyssel er dog, at lørdagens kamp i Hobro kostede sine ofre, idet både Thomas Dalgaard og Christian Overby udgik skadede.

- Det var selvfølgelig ikke godt for os, for det er to af de spillere, der også kan skabe noget på egen hånd, men det er sådan, det er. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved nu, siger Chris Sørensen.