Vendsyssel besejrede Viborg

FODBOLD: Vendsyssel FF har været igennem en særdels omtumlet sommer, hvor næsten hele det mandskab, der i sidste sæson var bare en halvleg fra at rykke op i Alka Superligaen, er forsuvundet. 13 spillere har forladt klubben, mens næsten lige så mange er kommet ind.

Alligevel formåede klubben lørdag at sende et signal om, at der er til at regne med i toppen af NordicBet Ligaen i den kommende sæson.

På udebane blev oprykningsfavoritterne Viborg nemlig besejret med 3-2 i den sidste testkamp inden sæsonstarten. Christian Moses, Moses Opondo og Emanuel Ogude scorede målene.

- Det var en virkelig stærk holdindsats, som vi så også krydrede med tre rigtigt flotte mål, og det giver os selvfølgelig en enorm mængde selvtillid, inden vi starter sæsonen om en uge, siger Nciolai Flø, der har overtaget på målmandsposten efter afgangen af den erfarne Jesper Christiansen.

Vendsyssel FF indleder sæsonen på hjemmebane mod Fremad Amager, og holdet har nu også næsten fået truppen på plads efter at have skrevet kontrakt med den hollandske forsvarsspiller Dalian Maatsen, der er komme til fra Den Bosch og U19-landsholdsspilleren Andreas Kaltoft, der kommer til fra Brøndby.

- Det er rigtig godt, at vi nu har fået truppen på plads, så vi nu kan have nogle rigtigt gode træninger. Vi har jo også selv været lidt i tvivl om, hvor vi stod efter så mange udskiftninger, og derfor var det et virkeligt stærkt signal at sende, at vi kan vinde over Viborg, som jo er de helt store favoritter til at rykke op, siger Nicolai Flø.