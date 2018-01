Vendsyssel-boss vil erstatte Frantsen

FODBOLD: Vendsyssel FF måtte søndag tage afsked med anfører Rune Frantsen, da AC Horsens udløste backens frikøbsklausul, og det betyder, at Vendsyssel er på jagt efter en ny højre back.

Det fortæller direktør Mogens Krogh.

- Vi har været bekendt med, at den her situation kunne opstå, så vi har ikke siddet på vores hænder, og det er en position, vi arbejder på at få suppleret. Højre back var den position, vi var stærkest på, fordi vi havde Rune, men det er samtidig også den position, vi er mest sårbare på, fordi vi kun havde ham, siger Mogens Krogh.

Som det var tilfældet i sommer, da Mads Greve skiftede til Vejle, har Vendsyssel igen måtte afgive en spiller, fordi hans frikøbsklausul er blevet mødt.

- Jeg vil ikke fortælle, hvad vi har fået for Rune, men denne gang er vi tættere på at have fået et beløb, der modsvarer værdien af spilleren. I 1. divisionsregi er det et flot salg, men det kan godt være, at jeg i en ren forhandling ville have ment, at vi skulle have haft et endnu højere beløb, siger Mogens Krogh, der har forsøgt at eliminere Rune Frantsens frikøbsklausul ved at forlænge den kontrakt, der stod til at udløbe om et år.

- Vi har været i dialog om en forlængelse, og vi var også villige til at kompensere Rune økonomisk allerede fra nu, men Rune ville gerne vente, og nu har han så fået den her mulighed i Horsens, som han har ønsket at forfølge, siger Mogens Krogh.