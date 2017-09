Vendsyssel cementerede andenpladsen

FODBOLD: Vendsyssel FF er fortsat på andenpladsen i NordicBet Ligaen, efter holdet lørdag eftermiddag vandt en flot udebane sejr på 2-0 over FC Roskilde.

Angrebsduoen med debutanten Yao Dieudonne og Christian Moses noteredes for hver en enkelt scoring i en særdeles underholdende kamp, der bød på masser af chancer.

Vendsyssel kom godt ud til opgøret, og nytilgangen Dieudonne havde et brag af et hug på overliggere, men som halvlegen skred frem, så satte hjemmeholdet sig mere og mere på begivenhederne.

Angreb mod angreb rullede ned mod vendelboernes mål, og forsvaret måtte afværge mange farlige indlæg, ligesom Nicolai Flø diskede op med flere store redninger i målet - blandt andet på et par gode langskudsforsøg fra Mikkel Thygesen.

I anden halvleg fik Vendsyssel så taget føringen lidt ud af det blå. Midtbanespilleren Moses Opondo skilte Roskildes forsvar, som hans navnebror skilte Sivhavet, og så serverede han en perfekt bold lige i panden på Yao Dieudonne, der sikkert headede bolden i kassen.

Det fik blot hjemmeholdet til at presse endnu mere, og tilskuerne må have undret sig over, hvordan et hav af dødbolde og gode indlæg ikke blev omsat til en scoring.

Og i stedet satte Vendsyssel FF så punktum i de sidste sekunder af kampen. Lucas Jensen vippede elegant bolden over forsvaret til Christian Moses, der afdriblede keeperen og lagde bolden ind i det tomme mål.

Vendsyssel har nu 14 point for syv kampe og har to point op til Vejle på førstepladsen - sydjyderne har dog spillet en kamp færre.