Vendsyssel FF fik store gaver

HJØRRING: Vendsyssel FF fik alle gaverne foræret torsdag aften, hvor holdet samtidig selv gjorde sit til at holde liv i drømmen om oprykning med en sejr på hele 4-0 over Skive.

Nederlag til både Roskilde og Helsingør betyder, at Vendsyssel rykker helt op på andenpladsen. Og som en tilskuer sagde på stadion, så var det nærmest bedre end juleaften.

- Det er en meget god formulering, for sådan følte vi det også selv. Men det var en perfekt kamp for os. Vi lykkedes med vores taktik, hvor vi gik op i højt pres for at stresse dem, og så var vi skarpe i vores afslutninger. Det bliver en spændende afslutning på sæsonen, siger Thomas Dalgaard, der kom op på 12 sæsonscoringer med sine to mål i kampen - og endda var tæt på et tredje.

- Jeg var faktisk lidt skuffet over, at den ikke gik ind, for det havde da været rart med tre mål. Men omvendt skal man jo også være god mod sin gamle klub, griner den erfarne angriber.

Vendsyssel FF spiller allerede søndag igen - den tredje kamp på otte dage. Her gæster holdet Helsingør i endnu en topkamp.