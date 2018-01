Vendsyssel FF henter angriber og midtbanespiller

HJØRRING: 1. divisionsklubben Vendsyssel FF præsenterede tirsdag to nye spillere.

Det drejer sig om angriberen Marcus Solberg og midtbanespilleren Morten B. Knudsen.

Begge har fået en halvårlig kontrakt

Marcus Solberg har en fortid i AGF, Silkeborg og Fjölnir på Island. Han har spillet 29 kampe scoret 11 mål på diverse ungdomslandshold.

- Marcus har vist sig frem hos os i lang tid efterhånden, idet han efter kontraktophør på Island har trænet med i nogle måneder nu. Jeg er imponeret over den dedikation, han har vist i forhold til at "ville" vores projekt. Det er mit håb, at vi i løbet af foråret bliver enige om, at samarbejdet skal være noget længere end den aftalte periode, siger administrerende direktør Mogens Krogh.

Midtbanespilleren Morten B. Knudsen er et produkt af ungdomsarbejdet i HIK, men allerede som 15-årig skiftede han til FC Midtjylland, hvor han blev en markant ungdomsspiller, som tiltrak sig opmærksomhed fra udenlandske klubber.

I sommeren 2016 blev han således solgt til italienske Inter for cirka 3,3 millioner kroner.

Efter forskellige lejeaftaler i Italien fik han i september 2017 ophævet kontrakten i Inter og flyttede til Sarpsborg 08 i Norge. Men nu er han altså hjemme i Danmark.

- Jeg er stolt over, at vi i Vendsyssel FF kan tiltrække så stort et talent. Jeg er sikker på, at vores trænerteam vil få Morten tilbage på det høje topniveau, der gjorde ham til et af Danmarks mest eftertragtede midtbanetalenter, siger Mogens Krogh.

- At aftalen i første omgang kun løber frem til sommer, skal ses i lyset af, at Morten stadig ønsker at forfølge drømmen om en karriere i udlandet.