Vendsyssel FF i nulløsning

FODBOLD: Vendsyssel FF var det dominerende hold på banen i søndagens udekamp mod HB Køge i NordicBet Ligaen, men cheftræner Erik Rasmussens tropper formåede ikke at omsætte chancerne til mål.

Dermed sluttede kampen, som den startede med cifrene 0-0.

Opgøret startede lige, men der var hjemmeholdet, der kreerede den første store chance.

Efter en halv time skabte en hjørnespark kaos i gæsternes felt, og hjemmeholdet kom til hele tre afslutninger, som dog alle blev blokeret af et hårdt arbejdende Vendsyssel-forsvar.

Få minutter senere slap Mathias Schlie fri til afslutning uden for Køge-feltet, men hans afslutning strøg forbi stolpen.

Med slutningen af halvlegen overtog gæsterne styringen af kampen, der dog stadig var målløs ved pausen trods chancer til både Ninos Gouriye og Washington Brandao.

Vendsyssel lagde også godt fra land i anden halvleg og lagde hjemmeholdet under tryk, dog uden at producere de helt store chancer.

Heller ikke hjemmeholdet frem til det store mod en Vendsyssel-defensiv, der stod solidt.

Lucas Jensen fik med et kvarter tilbage chancen for at afgøre kampen til gæsternes fordel, men han formåede ikke at omsætte Rune Frantsens fine oplæg til mål. Også midterforsvareren Jakob Hjorth fik chancen for at prikke hul på hjemmeholdets målmand, men hans hovedstød kort før tid sejlede forbi mål.

Nulløsningen betyder, at Vendsyssel FF har hentet fem point i sæsonens første tre kampe. Det rækker til en aktuel sjetteplads.