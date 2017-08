Vendsyssel FF lejer U21-landsholdsspiller

FODBOLD: Vendsyssel FF har forstærket offensiven.

Klubben har hentet 19-årige Mikael Anderson fra FC Midtjylland på en 1-årig lejeaftale, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Mikael Anderson har både dansk og islandsk statsborgerskab. Han er i øjeblikket med det islandske U21-landshold, som spiller EM-kvalifikationskamp i disse dage.

Den 19-årige spiller har optrådt to gange i Superligaen for FC Midtjylland og har repræsenteret Danmark på henholdsvis U18 og U19 landsholdet.

Vendsyssel FFs administrerende direktør Mogens Krogh er glad for aftalen.

- Mikael Anderson er en teknisk dygtig kant og har i ungdomsårene været en flittig målscorer. Mikael kommer med rigtig stor fart og er meget udfordrende i en-mod-en spillet. Han besidder et godt spark og kan derfor blive et våben på dødbolde. Vi forventer os meget af Mikael og ser meget frem til at bidrage til hans udvikling i et talentfuldt og stærkt træningsmiljø, siger Mogens Krogh.

Mikael Anderson dækker flere af de offensive pladser og har hovedsageligt spillet venstre kant og angriber. Han har længe været et talent. Som bare 14-årig blev han inviteret til prøvetræning hos Aston Villa. Kort efter skiftede han fra AGF til FC Midtjylland.

Mikkel Anderson kan få sin debut i 2. runde af DBU Pokalen, hvor Vendsyssel FF møder Brabrand onsdag 6. september.