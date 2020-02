Vendsyssel FF på udebane: - Chef, hvor lang tid skal en oksemørbrad have

HJØRRING:Der var hverken glidende tacklinger eller røde kort, da spillerne fra Vendsyssel FF var på udebane torsdag aften. Der var dømt holdånd og fokuseret fightervilje på højt niveau. Banen var køkkenet i Bryghuset Vendia, og Bryghusets tjenere og kokke udgjorde ikke modstandere. Tværtimod var der medspil og hjælp fra husets team på alle fronter.

Klokken 15 indtog Vendsyssel FF køkkenregioner og selskabslokaler, og så gik det ellers løs med tilberedning af torskeret, oksemørbrad og mazarinkage - og med at folde stofservietter, dække borde og blande saftmenu. For professionelle sportsfolk drikker ikke vin en torsdag aften .

Tempoet var højt og stemningen god. Varmegraderne i køkkenet nåede hurtigt svedepunktet - og Mads Boe Mikkelsens sovs nåede hurtigere end forventet kogepunktet i et ubevogtet øjeblik. Men han reddede den med en rask spurt rundt om køkkenbordet.

Superliga-niveau

Bryghuset Vendia tilbyder kokkeskole som teambuilding til virksomheder. Og da huset er en af Vendsyssel FFs samarbejdspartnere, lå en kokkeskole for spillerne lige til højrebenet.

- Det her skal være en anderledes dag for spillerne. Det handler om teamwork og om at spille sammen på andre præmisser end på boldbanen. Det er spændende at se, hvordan de arbejder sammen - og de går til den, lød det anerkendende fra husets administrerende direktør, Kristian Rise.

- De er på vej mod superligaen, tilføjede han med et nik mod de spillere, der var i færd med at skære torsk ud - og fjerne uønskede ben fra kødet.

Køkkenchef Lasse Dalsager havde travlt med at besvare spørgsmål.

- Chef, hvor lang tid skal en oksemørbrad have, lød et af spørgsmålene. Og det drilske svar kom omgående retur:

- Til den er færdig.

Hygge og mere end det ...

Jeppe Svenningsen stod i spidsen for holdet, der tilbredte forretten, og han havde travlt med at kvalitetsgodkende torskestykker. De utallige ben udgjorde nemlig et af dagens benspænd. Jeppe forudså, at holdet ville gå styrket fra Bryghuset.

For ganske vist stod den på hygge med kollegaerne. Men mere end det:

- Det her er jo teambuilding. Det handler om at kende hinanden og kende hinandens ikke så stærke sider - og om at hjælpe hinanden. Sådan er det også på en fodboldbane, sagde Jeppe Svenningsen.

Og spillerne gik fokuseret til opgaverne.

- Folk er ok tilfredse, der er stadig optimisme, konstaterede Nicolai Flø, der kæmpede med fiskebenene.

Snorlige glas

Efter indsatsen i køkkenet ventede middagen i selskabslokalet på første sal. Og her var der sidst på eftermiddag gang i borddækning.

Mikkel Basse og Christoffer Boateng havde seriøst teamwork. Glassene stod opmarcheret på snorlige rækker og efter et lynkursus, blev de hvide stofservietter foldet med stor præcision.

Spillerne kendte ikke planerne, da der var afgang fra Vrå.

- Vi vidste bare, at vi skulle lave mad til hinanden, men ikke at det var under så fine forhold. Jeg troede bare, vi skulle vaske hænder og have et forklæde på, smilede Christoffer Boateng.

- Det er godt med sociale arrangementer - det får rystet truppen sammen på en anden måde end når vi er sammen på fodboldbanen.

Win-win

Trænerteamet holdt sig på sidelinjen med en kop kaffe, mens spillerne forberedte gallamiddag.

- Vi glæder os til at smage.

- Jeg tror, det er godt at komme ud og møde hinanden på en lidt anden måde end i dagligdagen - at komme lidt på udebane, sagde cheftræner Johnny Mølby.

- Her kommer alle lidt på dybt vand - så kan man grine lidt sammen. Og man ser, at nogen begynder at tage styring - det er rigtig fint.

Resultatet af holdindsatsen var en velsmagende menu indtaget ved veldækkede borde i hyggelige omgivelser.

Og køkken-kampen endt med ren win-win for alle parter.