Ingen løn til spillerne: Vendsyssel FF tæt på at blive solgt

FODBOLD:Vendsyssel-spillerne havde som ventet ikke fået udbetalt løn, da de klikkede ind for at tjekke kontoen onsdag morgen, men det stoppede dem ikke i at troppe op og træne i Vrå.

- Det var som forventet, at vi ikke fik udbetalt løn, så det kom ikke som en overraskelse, siger keeper og nuværende talsmand Peter Friis-Jensen.

Efter et møde med Spillerforeningens to udsendte repræsentanter gik de på træningsbanen, og det gjorde de dels for at holde sig i gang, men også fordi at en løsning på den kaotiske situation begynder at rykke tættere på.

- Vi har også hørt de rygter om, at der foregår nogle forhandlinger. Det ligger meget godt i tråd med det, jeg har opfordret til de seneste dage, hvor håbet har været, at ejerne ville gå i dialog med de lokale folk, der ønskede at købe klubben, siger Peter Friis-Jensen.

Team-manager Mathias Kragh bekræfter ligeledes, at der pågår forhandlinger, som man håber munder ud i et salg til lokale kræfter.

- Vi har ikke fået så meget at vide, men det vi har fået at vide er, at nogle lokale kræfter arbejder på at købe klubben tilbage. Jeg ved ikke præcist hvordan, men der arbejdes i hvert fald på en løsning. Det lyder mere sikkert, end det vi har haft, siger Mathias Kragh.

I forhold til den manglende løn har Peter Friis-Jensen og spillertruppen besluttet, at man indgiver en begæring torsdag morgen.

- Det betyder, at klubben har frem til mandag aften til at komme op med en løsning. Vi håber på, at det hele falder på plads, så vi kan få vores løn og spille videre i klubben, siger Peter Friis-Jensen, der dygtigt har været med til at lede VFF-træningen de seneste dage.

- Det har sgu været mærkeligt. Vi valgte at møde ind for at få noget ud af det. Jeg må bare rose de spillere, der har været her. De har virkelig haft ja-hatten på. Vi har bestemt fået noget ud af det, og det er stærkt, at vi kan lukke alt det her ude. Lidt som vi gjorde i foråret, siger Peter Friis-Jensen.