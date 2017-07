Vendsyssel fik god premiere

FODBOLD: Der er blevet sat mange spørgsmålstegn ud for Vendsyssel FF efter en sommer med massive udskiftninger i spillertruppen, men søndag fik vendelboerne en god begyndelse på sæsonen i Nordicbet Ligaen.

Hjemme i Hjørring blev det til en fortjent 2-0-sejr over Fremad Amager efter to mål af Lucas Jensen.

Efter en lidt tvivlsom begyndelse satte Vendsyssel FF sig på spillet i første halvleg, og efter en halv times spil burde vendelboerne have bragt sig foran.

Washington Brandao blev spillet helt fri, men den tilbagevendte brasilianer måtte se afslutningen fra nært hold blive blokeret af Fremad Amager-målmand Nicklas Dannevang.

Få minutter senere var det Jeppe Illums tur til at få en god mulighed, men igen reddede Dannevang flot, inden en Fremad Amager-forsvarer kunne cleare bolden for snuden af Brandao.

Vendsyssel gjorde generelt nok i første halvleg til at have fortjent føringen, men marginalerne var ikke med hjemmeholdet. To minutter før pausen måtte Christian Moses se et fremragende langskud prelle af på overliggeren.

I stedet var Fremad Amager lige ved at tage en ufortjent føring i første halvlegs sidste minut, men Martin Jensens afslutning sneg sig lige forbi Nicolai Fløs stolpe, og derfor forblev det målløst efter første halvleg.

Bare to minutter efter pausen fik Vendsyssel dog den fortjente føring. Christian Overby gik til baglinjen, og backens indlæg havnede i panden på Lucas Jensen, der akkurat fik presset bolden ind over mållinjen.

Lucas Jensen fik sin officielle debut i Vendsyssel-trøjen, og efter 53 minutter blev den oplevelse endnu bedre for den tidligere Hobro-spiller. Efter en fornem solotur gjorde Jensen det til 2-0 for Vendsyssel, da han elegant vippede bolden over Fremad Amager-målmanden.

Efter 62 minutter fik Fremad Amager en stor chance for at reducere, men alene med VFF-målmand Nicolai Flø sendte den tidligere superligatopscorer Morten Nordstrand bolden forbi mål.

Efter 70 minutter fik gæsterne endnu en chance for at påbegynde et comeback i kampen, men Mads Nordam headede forbi mål efter en retur fra Vendsyssel-målmand Nicolai Flø.

Kort før tid var Vendsyssel i stedet tæt på at gøre det til 3-0, da Emmanuel Ogude spadserede forbi et par Fremad Amager-spillere, men angriberens afslutning blev blokeret. Det ændrede dog ikke på, at hjemmeholdet kunne køre en meget fortjent premieresejr i land.