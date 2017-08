Vendsyssel fik point i underholdende kamp

FODBOLD: Vendsyssel FF formåede for alvor at være skarpe foran mål, da de søndag fik 3-3 på udebane mod FC Fredericia efter at have været bagud 2-0.

Hjemmeholdet dominerede stort i kampens første halvleg, og det var bestemt heller ikke ufortjent, at holdet kom foran med 2-0.

Denis Fazlagic scorede kampens første mål efter bare syv minutter, og i det 19. minut var det mads Eriksen, der øgede til 2-0 efter et hjørnespark, hvor han fik scoret tæt under mål.

Faktisk kunne FC Fredericia have scoret flere gange inden pausen, men kort efter den halve time kom Vendsyssel lidt tilbage i kampen. Forsvarsspilleren Jakob Hjorth var blevet fremme efter en dødbold, og han fik foræret bolden af hjemmeholdet og forsøgte sig med et skud fra distancen og reducerede til 2-1.

Og seks minutter inden pausefløjtet blev det også til 2-2. Lucas Jensen, der scorede begge målene i premieresejren sidste weekend, fik sneget sig ubemærket frem ved den nærmeste stolpe på et frispark og dirigerede bolden ind i netmaskerne.

Og cirka et kvarter før slut gik der chokstemning igennem hjemmepublikummet på Monjasa Park. Hollandske Ninos Gouriye tog chancen fra distancen og satte bolden oppe i nettaget i en situation, hvor Alexander Nybo måske ikke så alt for heldig ud.

Men i overtiden fik hjemmeholdet udlignet. Vendsysel havde hånd på bolden i feltet, og på det efterfølgende straffespark udlignede Frans Dhia Putros til slutresultatet 3-3.

I tabellen er Vendsyssel nummer fire - kun efter tre hold, der har sejret i de to første runder.