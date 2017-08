Vendsyssel har alle mand klar

HJØRRING: Cheftræner Erik Rasmussen kan vælge frit fra sin trup, når han sætter hold til dagens udekamp mod HB Køge.

Truppen er således fri for skader og karantæner.

- Vi har haft lidt småskavanker i løbet af ugen, men intet alvorligt. Alle er klar til kamp, siger assistenttræner Jens Berthel Askou.

HB Køge har de seneste sæsoner været lidt af en skrækmodstander for vendelboerne, men det betyder intet, mener Jens Berthel Askou.

- Vi har stort set et helt nyt hold efter de mange udskiftninger i sommerpausen. Så holdenes indbyrdes historik er ligegyldig. Faktisk tror jeg, at de ligger godt til os. De vil gerne spillet teknisk, fremadrettet fodbold, og det skal vi kunne udnytte, for vi har et hold, der er godt i erobringsspillet og kan slå kontra. Så vi skal nok få skabt chancer, siger assistenttræneren.

Vendsyssel FF har fået en fin start på den nye sæson med fire point for to kampe i NordicBet Ligaen og en sejr i midtugen i DBU Pokalen.