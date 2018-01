Vendsyssel har solgt sin anfører

FODBOLD: Når Vendsyssel FF til foråret skal forsøge at jagte oprykning til Alka Superligaen, bliver det uden hjælp fra Rune Frantsen.

Backen, der det seneste halve år har været anfører hos vendelboerne, er således blevet solgt til superligaklubben AC Horsens.

- Jeg har drømt om at spille superligafodbold i nogle år og føler, jeg er parat til det, og det er en rigtig god mulighed for mig at komme til AC Horsens. Jeg ser frem til at klø på og bevise overfor mine nye holdkammerater og klubben, at jeg er klar til Superligaen, og jeg glæder mig til at komme til en klub, hvor jeg kender en del spillere i forvejen.

- AC Horsens har tidligere vist interesse for mig, og det gør, at jeg ikke føler, at jeg kommer til en klub, der ser mig som tredjevalg på en position, siger Rune Frantsen til AC Horsens hjemmeside.

I Horsens bliver Rune Frantsen genforenet med sine tidligere holdkammerater Hallur Hansson, Bjarke Jacobsen og Simon Okosun, som alle tidligere har taget turen fra Vendsyssel til Østjylland.