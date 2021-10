Vendsyssel havde topholdet på krogen i sandt chanceorgie

FODBOLD:Efter 10 minutters spil var Vendsyssel på sejrskurs med en 2-0-føring mod FC Helsingør, men det ændrede sig hurtigt igen.

Første halvleg udviklede sig til en tsunami af chancer. Efter 10 minutter var Vendsyssel i front med 2-0, men der kunne ligeså godt have stået 2-2 eller 0-2 for den sags skyld. Der var nemlig chancer i begge ender. Forskellen var bare, at Vendsyssel udviste en stor grad af skarphed, og så havde man heldet som følgesvend i kampens indledning.

Lucas Jensen skal krediteres for 1-0-scoringen, der dog blev hjulpet på vej af en afretning fra Nicklas Mouritsen. Den betød, at bolden sejlede og skruede over en prisgivet Kevin Stuhr Ellegaard i Helsingør-målet.

Scoringen animerede ikke overraskende hjemmeholdet, der virkelig var pågående i de efterfølgende minutter. Det hører dog med til fortællingen, at FC Helsingør bestemt også havde sine chancer. Der var muligheder til at udligne til 1-1, inden Vendsyssel atter slog til.

AaB's sportschef Inge André Olsen var på plads. Sikkert for at holde et vågent øje med Jeppe Pedersen, der blandt andet fik vist sig godt frem med et returløb, der endte med at forpurre en kæmpe Helsingør-chance ved stillingen 1-0. Sekunder senere var der bud efter netmaskerne i den modsatte ende.

Denne gang var der ikke Helsingør-fødder indblandet i målet. Diego Montiel afsluttede et velkomponeret angreb ved at sparke bolden i må fra kanten af feltet, og så kunne publikum på Nord Energi Arena ellers begynde at diskutere, hvornår vendelboerne senest har været foran med 2-0 på eget græs.

Det skete senest i forrige sæsons afsluttende kamp mod Fremad Amager, hvor man undervejs var foran med 2-0. Dengang var det tæt på at gå galt og ende i nedrykning. Denne søndag eftermiddag gik det til dels galt for Vendsyssel FF, der ikke formåede at holde fast i føringen.

Den tidligere VFF-spiller Sebastian Czajkowski fik nemlig scoret to gange inden pausen. I begge tilfælde fik Helsingør-angriberen vist, at han er en skarp afslutter, når han får plads. Først udnyttede han en frispilning til at sende bolden imellem benene på Lukas Jonsson. Senere fik Czajkowski bolden i feltet, og efter et enkelt træk blev bolden sendt i mål via en afslutning, der strøg ind i det lange hjørne.

Vendsyssel FF - FC Helsingør 2-2 (2-2) Mål: 1-0 Lucas Jensen (4. minut), 2-0 Diego Montiel (10. minut), 2-1 Sebastian Czajkowski (27. minut), 2-2 Sebastian Czajkowski (38. minut) Vendsyssels hold (4-3-1-2): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen, Mads Greve, Xandro Schenk, Terence Baya (Jelle van der Heyden, 46. minut) - Jeppe Pedersen (Panagiotis Armenakas, 76. minut), Thomas Oude Kotte, Parfiat Bizoza (Zander Hyltoft, 76. minut) - Diego Montiel (Rune Frantsen, 87. minut) - Lucas Jensen (Anton Søjberg, 85. minut), Tiemoko Konate. Advarsler: Nicklas Mouritsen (30. minut), Sandro Schenk (38. minut), Mads Greve (70. minut), Oliver Drost (82. minut) Tilskuere: 1.151 VIS MERE

Anden halvleg kunne ikke helt leve op til første halvlegs vanvittige chancefrekvens, men der var stadig meget underholdning i kampen.

Blandt andet fik Helsingør annulleret en scoring for offsidde, og på det efterfølgende angreb var en dynamisk Jeppe Pedersen tæt på at heade vendelboerne på 3-2, men Kevin Stuhr Ellegaard sendte hovedstødet over mål.

FC Helsingørs Liam Jordan fik også en stor chance, da gæsterne spillede sig igennem til en fri afslutning, men Lukas Jonsson kom godt ud af sit mål og gjorde vinklen spids for Jordan, der ramte sidenettet.

Vendsyssels chancer blev færre efter pausen, men Konate fik en halvstor chance, da han efter 70 minutters spil, hvor han først blev tacklet i selve afslutningsøjeblikket.

Vendsyssels preslinje var på ingen måde ligeså aggressiv, som den havde været inden pausen. I anden halvleg trak man sig, og det betød, at gæsterne var mest på bolden. Der er med andre ord stadig noget at forbedre i forhold til den fysiske formåen hos VFF. Mod kampens slutning blev FC Helsingørs dominans mere og mere udtalt. Elijah Just kom blandt andet frem til chance, som fik hjemmeholdets fans til at bide negle.

Oliver Drost, der af mange Vendsyssel-fans er kendt som manden, der er skyld i, at VFF stadig er at finde i landets næstbedste række - grundet en gevaldig afbrænder for Kolding i sidste minut af forrige sæson - kom ind og fik en stor chance mod kampens slutning, da han forvandlede Xandro Schenk til en rundtosset fodboldspiller, men som alle de øvrige muligheder efter pausen blev også den mulighed forspildt.

Den største chance i anden halvleg tilfaldt dog Tiemoko Konate, der tre minutter før tid blev sendt i dybden af Anton Søjberg. I helt fri position formåede han ikke at få bolden forbi Kevin Stuhr Ellegaard.

Med en chancestatistik, der bugnede af muligheder og højdepunkter var på sin vis meget passende, at det hele sluttede uden vinder. Ingen af holdene vil dog være tilfredse med et point i en kamp, som om ikke andet var fremragende propaganda for fodbold.