Vendsyssel henter midtbanespiller i Skive

FODBOLD: Vendsyssel FF henter midtbanespilleren Mikkel Frankoch hos konkurrenterne i Skive. Klubben har skrevet kontrakt med Frankoch i knap tre år, idet den løber frem til 30. juni 2020.

- Mikkel Frankoch er indbegrebet af en professionel fodboldspiller. Han er hårdtarbejdende, målrettet og meget ambitiøs - og så er han en spiller som kan spille centralt på midtbanen i både en kontrollerende og offensiv rolle. Han har et stort løbepensum, en veludviklet spilintelligens og er meget boldfast. Hans hurtige spilopfattelse gør at han ofte har 2. eller 3. sidste fod på sit holds chancer og mål. Desuden har han en fantastisk timing i sine dybe løb fra den offensive midtbane, lyder det fra klubbens administrerende direktør Mogens Krogh

- Mikkel har fået en rigtig god fodboldopdragelse i FC Midtjylland og vi har fulgt ham tæt det seneste halve år, hvor han har gennemgået en eksplosiv udvikling og været en profil på Skives hold. Vi forventer, at han vil udvikle sig endnu mere i vores fuldtids-setup. Samtidig kommer Mikkel fra dag ét med en enorm ærgerrighed og træningsiver som er med til at forstærke vores træningskultur yderligere, slutter Mogens Krogh.

- Efter samtaler med cheftræner Erik Rasmussen og assistenttræner Jens Berthel Askou blev jeg hurtig overbevist om, at Vendsyssel FF er det næste rigtige skridt i min karriere. Jeg har været rigtig glad for min tid i Skive IF, men jeg ser Vendsyssel FF som et skridt op - og jeg glæder mig til at kunne udvikle mig yderligere i Vendsyssels professionelle trænings- og udviklingsmiljø, siger Mikkel Frankoch.

Frankoch er 21 år gammel, og har tidligere spillet hos FC Midtjylland. Udover sine 49 kampe på bogen for Skive, har han spillet 15 ungdomslandskampe.