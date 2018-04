Vendsyssel i nyt pointtab

FODBOLD:

Førerholdet i NordicBet Ligaen, Vendsyssel FF, kunne onsdag aften slå et lille hul til konkurrenterne. Det krævede en sejr ude over Nykøbing FC, der kæmper for at holde sig over nedrykningsstregen.

Kampen sluttede dog 1-1, og det var tredje kamp i træk, at Vendsyssel måtte nøjes med det ene point.

Holdet ligger dog stadig nummer et i rækken.

Hjemmeholdet startede bedst, men ingen af holdene skabte reelle chancer før i det 24. minut.

Her lykkedes det Joachim Wagner at bringer hjemmeholdet i front, da han udnyttede et indlæg fra venstre til at udplacere Nicolai Flø i Vendsyssel-målet.

Nordjyderne vågnede en smule op mod halvlegen slutning, dog uden for alvor at true Nykøbings mål.

Vendsyssel kom bedre ud til anden halvleg, og især Lucas Jensen på højrekanten voldte hjemmeholdets forsvar problemer. Udligningen var tæt på, da Nykøbings målmand tabte et indlæg fra netop Lucas Jensen, men Emmanuel Ogude opfattede situationen et splitsekund for sent, og så fik Nykøbing clearet.

Det lugtede dog for alvor af en udligning, og den kom med et halv time tilbage.

Moses Opondo tog chancen langt udefra, og skuddet blev rettet af og sejlede i mål til 1-1.

Momentum tippede efter scoringen helt over til Vendsyssel, der pressede hjemmeholdet helt i bund.

Ogude fik med 20 minutter tilbage en kæmpe chance, men han hamrede bolden over mål, og derfor endte kampen uden vinder.