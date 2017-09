Vendsyssel-keeper: - Vi er faktisk skuffede

FODBOLD: - Faktisk var det lige før, at vi stod og ærgrede os efter kampen over, at vi ikke fik alle tre point.

En mærkelig melding fra Vendsyssel-målmand Nicolai Flø, efter Vendsyssel FF søndag formåede at vende 0-3 til 3-3 i udekampen mod Skive.

Endnu engang fik Vendsyssel en frygtelig start på en udekamp, men endnu engang formåede holdet også at komme tilbage og få det ene point.

- Det er selvfølgelig en lidt trist tendens, at vi kommer bagud så stort i nogle kampe. Og i det hele taget har vi haft svært ved at komme godt i gang med kampene. Andre gange har vi været heldige, at modstanderen har brændt nogle store chancer, men det er som om, at de skal have en chance, inden vi kommer i gang, siger målmand Nicolai Flø, der selv tager ansvaret for målet til 3-0.

- Det er et frispark fra Martin Thomsen, hvor jeg ikke ser godt ud. Det må jeg bare lægge mig fladt ned og erkende, siger han.

Holdet ligger nu nummer fire i rækken med fire point op til topholdet Vejle.

- Nu kommer der nogle kampe mod Nykøbing og Esbjerg, og hvis vi får gode resultater i de kampe, så er der gode muligheder for at rækken knækker midtover med os i den gode ende.