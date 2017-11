Vendsyssel knækkede Thisted

FODBOLD: Få chancer, men mange mål. Vendsyssel FF baskede mandag aften Thisted FC. Hjørringenserne sejrede hjemme med 4-1 i 1. divisions topkamp, selvom ingen af de to hold tilspillede sig mange chancer i åbent spil.

Kampens første åbne chance efter godt 20 minutters spil sørgede for første mål i topkampen. Vendsyssels Lucas Jensen drev bolden fra venstre hjørne af straffesparksfeltet mod den modsatte side af feltet med hjælp fra en bande, inden han smækkede et indlæg mod straffesparkspletten.

Her stod Yao Dieudonne helt fri, og med et hovedstød dirigerede han kuglen i modsatte sidenet. Fem minutter senere fordoblede vendelboerne så føringen. Dommer Michael V. Jensen pegede på straffesparkspletten, da thyboernes Matej Podstavek gik ned i en glidende tackling bagfra.

Fra pletten eksekverede hollandske Ninos Gouriye med et fladt spark i sidenettet. Bagud med 2-0 på kampens første to chancer så det sort ud for gæsternes oprykkere. Det ændrede sig efter 32 minutter.

Mikkel Agger viste sig igen som en af NordicBet Ligaens skarpeste angribere, da han med en kort aflevering blev spillet helt fri på kanten af feltet. I medløb mod mål havde angriberen frit udsyn til kassen, og halvt liggende placerede han fladt bolden uden om Nicolai Flø i Vendsyssel-målet.

Efter pausen fik de 1207 tilskuere en begyndelse som i kampens første 45 minutter. Chancerne glimrede ved deres fravær, og så måtte begge hold ty til halvforkølede langskud.

Den første store chance i anden halvleg faldt efter 72 minutter. Udeholdets Mikkel Agger trillede bolden videre med fodsålen, så indskiftede Jákup Thomsen løb fri mod mål. Angriberen sparkede tidligt i feltet, men det flade skud sad lige i Nicolai Fløs fodparade.

I stedet kickstartede hjemmeholdet på Nord Energi Arena målscoringen. Indskiftede Emmanuel Ogude scorede på første berøring. Han hamrede en langskud på fjerneste stolpe og i mål, inden hjørringensernes Jeppe Illum to minutter senere, i 81. minut, bragede et frispark over muren og i mål til slutresultatet på 4-1.

Med sejren overtager Vendsyssel andenpladsen i NordicBet Ligaen fra Thisted FC, der for første gang i sæsonen tabte på udebane.