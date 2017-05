Vendsyssel op på andenpladsen

Thomas Dalgaard blev kampens helt store oplevelse med to scoringer for Vendsyssel FF. Foto: Torben Hansen

HJØRRING: Vendsyssel FF fik en sløv start på foråret i NordicBet-Ligaen, men holdet ser for alvor ud til at have fundet rytmen, og torsdag aften viste holdet virkelig klassen, da sæsonens helt store overraskelse, Skive IK, blev udspillet på Bredbånd Nord Arena, og Vendsyssel FF sejrede med hele 4-0.

Dermed er vendelboerne for alvor inde i oprykningsvarmen, og holdet rykker helt op på andenpladsen i rækken med 49 point. Skive følger lige efter med 48 point, mens Helsingør har 47 point på fjerdepladsen.

Netop Vendsyssel FF og Helsingør mødes i endnu et topbrag i weekenden.

Vendsyssel FF satte sig på kampen fra start, og allerede efter seks minutter truede man for første gang, da Bjarke Jacobsen trykkede af fra distancen. Emil Kobberup i Skive-målet måtte give hjørnespark.

Og mens Skive-defensiven koncentrerede sig om Vendsyssel lange garde i Simon Okosun, Bjarke Jacobsen og Mads Greve, så kunne Thomas Dalgaard stå helt udækket ved bagerste stolpe, hvor han sikkert headede bolden i nettet.

Vendsyssel spillede en af sæsons bedste kampe, og efter 24 minutter blev det også 2-0.

Bolden blev prikket dybt til Tiago Leonco i en omstilling, og brasilianeren satte ene enkelt mad og smadrede kuglen i nettet med sin 13. sæsonscoring. Kort før pausen fik Mads Greve en stor chance, men han headede lige på keeperen fra tæt hold.

Skive var nærmest ikke fremme på Vendsyssels halvdel i første halvleg, og dominansen fortsatte efter pausen. Tiago de Leonco sendte bolden i sidenettet på en god pasning fra Thomas Dalgaard, men kort efter fungerede de to angriberes samarbejde igen perfekt. Tiago de Leonco vippede bolden over defensiven, og Thomas Dalgaard holdt fint sin oppasser væk og sendte bolden i mål via stolpen.

Skive kom tæt på en reducering lige efter, men Jesper Christiansen viste, at alderen stadig ikke trykket og kastede sig lynsnart ned til den nærmeste stolpe og gav hjørnespark.

Kort efter var Thomas Dalgaard tæt på sit tredje mål. Et hjørnespark blev forlænget til bagerste stolpe, hvor Dalgaard igen headede mod mål, men denne gang nåede Emil Kobberup over og fik pareret.

Kort før slutfløjtet blev det også 4-0, da Christian Overby afdriblede keeperen og scorede sikkert.

Vendsyssel kan i den tætte række glæde sig over, at holdet forbedrede målscoren til +11 - det samme som Helsingør. Og da Hobro samtidig spillede 1-1 mod Vejle, så er der kun fem point op til førstepladsen.