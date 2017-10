Vendsyssel ramte dagen mod Køge

FODBOLD: Det var en veloplagt holdindsats fra Vendsyssel FF, der søndag eftermiddag sørgede for en 2-0 sejr over HB Køge.

Kampen om tredjepladsen i NordicBet Ligaen blev ellers taget meget seriøst fra begge parter, og opgøret startede med to jævnbyrdige hold, der var klar til at kæmpe for hver eneste boldberøring.

På 26. minut tog hjemmeholdet føringen, da Lukas Jensen løb frem med bolden, sendte den videre til Ninos Gouryie, som på en enkelt berøring snedigt sendte bolden i jorden, inden den hoppede over sagesløse Andreas Hansen i modstandermålet.

Og så kom der hul på bylden for hjemmeholdet, som vandt dueller og fandt hinanden, og allerede igen i 35. minut var den gal igen, da det var Christian Moses, der lagde bolden frem til selvsamme Ninos Gouriye, som atter bankede bolden i nettet til stor fryd for et ellevildt publikum, og nordjyderne gik således til halvleg på en magelig 2-0 føring.

Magelig blev anden halvleg dog aldrig. Gæsterne nægtede at smide håndklædet i ringen, og hjemmeholdet svarede igen med stadig flere chancer.

Flere mål blev det bare ikke til, og selvom Vendsyssel har nogle brændte chancer at ærgre sig over, lykkedes det dem dog kampen igennem at dominere fysisk og afholde modstanderne fra chancer.

På andre dage kunne resultatet måske have set anderledes ud, da VEFF er en klub, der for tiden oplever svingende resultater, men i dagens kamp blev det til velfortjente tre point i regnskabet, hvor holdet fortsat ligger nummer tre.