Vendsyssel roterer i pokalkamp

FODBOLD: Det er et møde med Jammerbugt FC i DBU Pokalens fjerde runde, der er på spil, når Vendsyssel FF og SønderjyskE onsdag tørner sammen i Hjørring.

Men selv om det er et hold fra Alka Superligaen, der kommer på besøg, møder Vendsyssel ikke frem i stærkeste opstilling.

- Jeg kommer til at lave nogle rokeringer. Jeg vil ikke fortælle hvor mange, men der kommer ændringer, varsler Vendsyssel-træner Erik Rasmussen.

Det er en erfaring fra tidligere i efteråret, der får træneren til at rokere i sin startopstilling.

- Da vi tidligere på efteråret var inde i et hårdt program med kampe i turneringen og pokalen, løb vi ind i tre-fire overbelastningsskader, og vi har ikke råd til, at det sker igen, siger Erik Rasmussen.

I sidste sæson nåede Vendsyssel FF frem til semifinalen i DBU Pokalen, men Erik Rasmussen er ikke klar til at ofre turneringskampe for en lignende oplevelse.

- Vi vil meget gerne langt i pokalen, men vores førsteprioritet er, at vi også skal være i top-tre i turneringen, når efteråret er forbi. Desuden er vi meget opmærksomme på, at der i vores trup er mange spillere, der ikke tidligere har spillet på så højt niveau og heller ikke er vant til at træne så meget, som vi gør, så vi bliver nødt til at passe på, siger Erik Rasmussen.