Vendsyssel sejrede i målfest

FODBOLD: Fire klubber har skilt sig ud i toppen af NordicBet Ligaen, efter Vendsyssel søndag sejrede med hele 4-2 over Nykøbing FC i det, der kun kan beskrives som en særdeles underholdende fodboldkamp - for faktisk havde det ikke været ufortjent, hvis Vendsyssel havde lavet et par mål mere.

I toppen af ligger nu Vejle tæt forfulgt af Thisted, Vendsyssel og HB Køge, og Vendsyssel har nu fire point ned til Fremad Amager og Viborg på femtepladsen.

VI skulle helt hen til det 25. minut, før målfesten tog sin begyndelse. Lucas Jensen lagde en perfekt førstegangsaflevering lige ind i løbet på Christian Moses, og han sparkede den sikkert ind ved den fjerne stolpe.

Otte minutter senere fik hjemmeholdet tilkendt straffespark. Hollandske Ninos Gouriye trak elegant bolden bagom sit støtteben, og så blev han fejet omkuld. Jeppe Illum, der misbrugte sit forsøg fra pletten i sidste i Skive, fik chancen igen og scorede sikkert midt i målet.

10 minutter senere fik Vendsyssel endnu et straffespark. jeppe Illum fik lige prikket bolden forbi sin oppasser, og så blev han nedlagt lige inde i feltet. Om Jeppe Illum lider af gammel overtro og ikke vil sparke, når straffesparket er begået mod han selv, skal jeg lade være usagt, men det var i hvert fald Lucas Jensen, der stensikkert satte endnu en scoring i nettet.

Nykøbing reducerede lige inden pausen i en situation, hvor Christian Overby ikke så alt for godt ud, og Mikkel Dahl kunne score tæt under mål.

Men kort efter pausen kom Vendsyssel på ny foran med tre scoringer. Mikkel Frankoch erobrede bolden på midten og sendte Lucas Jensen af sted i dybden, og han snød to mand i feltet, og bankede bolden i nettet via overliggeren.

Igen fik gæsterne et lidt billigt reduceringsmål, da Søren Christensen kunne sparke den ind helt fri i feltet.

Vendsyssel dominerede resten af kampen, og hollandske Ninos Gouriye burde have føjet til sejren, men hans bedste forsøg på to gode scoringsmuligheder ramte stolpen.

Vendsyssels næste kamp er mandag 2. oktober hjemme mod Esbjerg.