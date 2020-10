Vendsyssel Teater præmieres i Statens Kunstfonds helt nye arkitekturpris

HJØRRING:Statens Kunstfond præmierer for første gang arkitektur. Fire bygninger modtager en særlig pris for på bedste vis at forene form, funktion og fællesskaber, skriver Statens Kunstfond i en pressemeddelelse.

Blandt de fire først byggerier er Vendsyssel Teaters arkitektur.

Vendsyssel Teater præmieres blandt andet for sine "intime indendørs og udendørs rum for mange andre end de traditionelle teatergængere". Arkivfoto: Lars Pauli

Statens Kunstfond skriver i sin begrundelse for at tælle Vendsyssel Teater blandt de fire første:

"Vendsyssel Teater er et innovativt teaterbyggeri, som forener højfunktionelle teatersale med nye intime indendørs og udendørs rum for mange andre end de traditionelle teatergængere."

Schmidt, Hammer Lassen Architects har tegnet det nye Vendsyssel Teater, som blev indviet i januar 2017.

Teatret har indendørs mange steder, hvor folk kan slå sig ned til en snak. Arkivfoto: Lars Pauli

Tidligere leder af Vendsyssel Teater, Peter Schrøder, lavede i samarbejde med tidligere produktionschef Michael Simonsen, skuespiller Susanne Heinrich og scenograf Steffen Aarfing et teknisk oplæg til teatrets højfunktionelle teatersale og teatermæssige funktionalitet.

Schmidt Hammer Lassen Architects fuldendte teaterfunktionaliteten med de intime indendørs og udendørs rum som efter hensigten blev til "byens dagligstue". Foyeren bruges blandt meget andet til cafe/restaurant, venterum for bus- og togrejsende eller folk, der bare finder en hyggekrog til en snak. Udefra præges teatret af facader i cortenstål og facader i frostet glas med bagvedliggende LED, som skaber belysning i forskellige farver om aftenen.

De øvrige præmierede er boligbebyggelsen Sundholm Syd ved Amagerfælled i København, Streetmekka VIBORG, en udtjent industrihal er omdannet til et moderne bevægelses- og kulturhus, og Stauning Whiskys produktionsbygninger i Skjern.

Kunstfonden vil frem over hvert år præmiere arkitektoniske værker, som har betydet noget særligt for dansk arkitektur, bygningens brugere og lokalmiljøet. Man kan ikke søge om at blive præmieret.

Med præmieringen følger en præmieringsplakette udformet af den danske arkitekt og designer Lars Vejen. Plaketten er udformet i bruneret bronze og leveres i en speciallavet æske af genbrugstræ fra Dinesen.