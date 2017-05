Vendsyssel-træner: En mandfolkeindsats

HORSENS: Vendsyssel FF kom et lille skridt nærmere oprykning til Alka Superligaen, da det onsdag aften blev 0-0 ude mod AC Horsens i den første af to playoffkampe.

Og Vendsyssel-træner Erik Rasmussen var meget tilfreds med, at hans hold matchede et fysisk stærkt Horsens-hold.

- Det var en rigtig mandfolkeindsats. Spillerne arbejdede rigtig hårdt og var stærke og modige i duellerne. Fremad banen manglede vi dog noget, konstaterer Erik Rasmussen.

Onsdagens 0-0-resultat ændrede dog ikke på Vendsyssel-trænerens chancevurdering.

- Jeg synes stadig, at det er 50-50. Var det blevet 1-1 eller 2-2, havde vi haft en lille fordel. Nu er det meget lige, selv om vi har fordel af hjemmebane, siger Erik Rasmussen med henvisning til søndagens returkamp i Hjørring.

Den bliver dog uden Ninos Gouriye, der i de døende minutter af onsdagens kamp modtog et rødt kort efter en hævnakt mod en Horsens-spiller.

- Det er en streg i regningen, for han er en af vores absolut bedste offensive spillere og en mand, der kan skabe noget på egen hånd. Det kan vi dog ikke græde snot over nu. Vi må se, hvem der skal spille i stedet, og det må jeg bruge de næste dage til at tænke over, siger Erik Rasmussen.