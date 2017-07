Vendsyssel-træner: Vi bliver tophold

FODBOLD: Når Vendsyssel FF søndag tager hul på en ny sæson i Nordicbet Ligaen, er holdet næsten ikke til at kende i forhold til sidste sæson.

14 af 21 spillere er nye i den trup, der klokken 16 tager imod Fremad Amager hjemme i Hjørring.

- Den åreladning, vi har været igennem, betyder nok, at der er mange, der ikke regner med os som tophold, men det tror jeg, vi bliver. Vi har så meget talent og individuel kvalitet, at vi på sigt vil vise os som ét af de bedste hold i rækken, siger Erik Rasmussen.

Væk er profiler som Jesper Christiansen, Mads Greve, Søren Henriksen, Chris Sørensen, Simon Okosun, Thomas Dalgaard og Tiago Leonco, men træneren er ikke bekymret.

- Vi ville gerne have beholdt Mads Greve og Søren Henriksen, og Simon Okosun er også en spiller, der har haft stor værdi for klubben, men ellers er mange af udskiftningerne udtryk for, hvilke valg jeg har truffet. Vi vil gerne skabe en ny profil for holdet og spille en anden type fodbold. Det har været vores intention fra start, siger Erik Rasmussen.

Mod Fremad Amager må Vendsyssel FF undvære karantæneramte Ninos Gouriye, men til gengæld råder vendelboerne over en skadesfri trup.