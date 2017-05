Vendsyssel-træner afskriver skadet duo

VRÅ: Vendsyssel FF må klare sig uden Christian Overby og Thomas Dalgaard, når det onsdag aften gælder den første af to playoffkampe om en plads i Alka Superligaen mod AC Horsens.

De to offensivspillere blev begge skadede i lørdagens nederlag i Hobro, og det holder dem ude af den vigtige kamp i Horsens. Alligevel er Vendsyssel-træner Erik Rasmussen fortrøstningsfuld.

- Jeg er selvfølgelig ked af at måtte undvære dem, men jeg synes, at vi har en god og bred trup. Man vil helst have alle spillere til rådighed, men på den anden side har vi haft en lang periode i foråret uden skader, så vi kan ikke klage, lyder det fra Erik Rasmussen.

Vendsyssel-træneren er generelt optimistisk før de to kampe mod AC Horsens, der afgør, hvilket af de to hold der i næste sæson er en del af landets bedste fodboldrække.

- Jeg synes, at det er 50-50. Horsens er dygtige til de ting, som de er gode til. De er gode i felterne og har generelt en meget fysisk og kompromisløs spillestil. Det bliver en hård kamp, så det skal vi være klar på, siger Erik Rasmussen.