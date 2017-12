Vendsyssel-træner ked af Moses-exit

FODBOLD: Christian Moses var i efteråret topscorer i Vendsyssel FF, men alligevel vil vendelboerne ikke forlænge med angriberen.

Vendsyssel-direktør Mogens Krogh begrunder blandt andet beslutningen med, at man er bekymret for cheftræner Erik Rasmussens dobbeltrolle i sagen. Ved siden af trænerjobbet i Vendsyssel driver Erik Rasmussen klubben FC Lion Pride, hvor Christian Moses er lejet, og Erik Rasmussen ærgrer sig over beslutningen.

- Klubben vil ikke forlænge med ham, og det er jeg selvfølgelig ked af, for jeg mister min topscorer, men jeg respekterer klubbens beslutning, siger Erik Rasmussen.

Også hovedpersonen selv ærgrer sig over beslutningen.

- Jeg har været rigtig glad for at være i Vendsyssel, og derfor er jeg ked af, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Jeg håber dog at kunne fortsætte min karriere i en anden dansk klub, for jeg er blevet rigtig glad for at bo her, siger Christian Moses.

For Vendsyssel FF betyder afskeden med angriberen fra Sierra Leone formentlig, at man skal på jagt efter angrebsforstærkning, når transfervinduet åbner ved årsskiftet.

- Vi synes, at vi allerede har nogle dygtige angribere i truppen, men det er klart, at den her beslutning gør, at vi skal se på, om vi ikke skal have tilført en angriber mere. Det er en proces, vi er i gang med lige nu, siger Vendsyssel-direktør Mogens Krogh.