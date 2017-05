Vendsyssel-træner tvivler på offensiv duo

HJØRRING: Når Vendsyssel FF onsdag og søndag skal slås med AC Horsens om en billet til næste sæsons Alka Superliga, bliver det formentlig uden hjælp fra Christian Overby og Thomas Dalgaard.

De to offensivspillere blev begge skadede i lørdagens nederlag mod Hobro og bliver formentlig ikke spilleklar mod Horsens.

- Overby har fået en hjernerystelse, mens Dalgaard enten har fået en forstrækning eller en fibersprængning. Der er ikke stor sandsynlighed for, at de bliver klar, siger Vendsyssel-træner Erik Rasmussen.

Han var på plads på tilskuerpladserne, da Horsens søndag vandt 3-2 over Esbjerg, og han forventer to tætte dueller mod Bo Henriksens tropper.

- Det bliver et par spændende kampe. Horsens er en svær modstander, fordi de er så fysisk stærke og dygtige i felterne. Det skal vi forberede os godt på, så vi forhåbentlig kan få lagt en god plan, siger Erik Rasmussen.

Vendsyssel-træneren glæder sig dog over, at hans hold har fordel af hjemmebane i returkampen på søndag.

- Det er en fordel at have muligheden for at afgøre det hjemme i trygge rammer, men det kræver jo, at vi får et godt udgangspunkt med fra Horsens, siger han.