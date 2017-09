Vendsyssel ude af pokalen

HJØRRING: Det blev ikke til en gentagelse af sidste sæsons flotte pokaleventyr for Vendsyssel FF, da nordjyderne onsdag aften måtte se sig slået på hjemmebane af SønderjyskE med cifrene 1-2 i tredje runde af turneringen.

Selvom Erik Rasmussen ikke har lagt skjul på, at ligaen har førsteprioritet, så var det alligevel et tændt Vendsyssel-hold, der især i første halvleg spillede fint med mod SønderjyskE.

Gæsterne var dog en tand bedre til at få sat chancerne op, og Troels Kløve sendte SønderjyskE foran allerede i det 9. minut efter et langt indkast, som Vendsyssel ikke fik afvist. Værre var det, at Frederik Ibsen blev skadet i samme ombæring, hvorfor Nicolai Flø måtte skiftes ind.

Målet virkede dog som en slags øjenåbner for Vendsyssel, der efterfølgende var det bedste hold i en længere periode. Overtaget gav pote efter en lille halv time, da bolden efter et rigtigt flot opspil i højresiden endte hos Emanuel Ogude, der satte udligningen ind.

Hjemmeholdet måtte lide endnu en bet, da Benjamin Lund kort før pausefløjtet også måtte lade sig udskifte på grund af en skade, hvorfor Jakob Hjorth kom på banen.

Anden halvleg var blot fem minutter gammel, da Troels Kløve igen fik scoret. Han tæmmede flot en lang bold over forsvaret, inden han fik den lobbet over Nicolai Flø. Denne gang livede Vendsyssel dog ikke helt op på samme måde over at være kommet bagud, og i stedet var det SønderjyskE, der virkede farligst i de fleste situationer.

Hjemmeholdet kom dog godt over især højrekanten et par gange, men det blev aldrig til deciderede chancer. I den anden ende var sønderjyderne bedre til at komme til afslutninger, hvor stolpen og Flø af flere omgange reddede Vendsyssel.

Det blev dog ikke til flere scoringer, og dermed er Vendsyssel altså ude af denne sæsons udgave af pokalturneringen.