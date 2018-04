Vendsyssel uden otte: Ingen undskyldninger

FODBOLD: Det kan godt være, at Vendsyssel FF har otte mand ude med skader og karantæner, men det tager man i stiv arm hos topholdet i NordicBet Ligaen i fodbold.

Erik Rasmussens mandskab flyver til søndagens udekamp mod FC Roskilde med masser af selvtillid efter et 2018 uden nederlag.

- Der er ingen undskyldninger. De 11, der starter på banen i Roskilde er gode nok til at levere varen. Vi har måske ikke så meget at skyde med fra bænken, men alle er jo i form til at spille 90 minutter, lyder det fra Christian Overby.

Han har tidligere vikarieret i midterforsvaret, hvor Vendsyssel i dag mangler en karantæneramt Kristian Riis.

- Men jeg bliver på min backposition, og det er nok også meget godt, at der ikke skal rykkes alt for meget rundt, siger Overby, der ikke vil løfte sløret for, hvem der skal skal agere stopperpar.

Vendsyssel har udover Kristian Riis også Jeppe Illum i karantæne mod FC Roskilde. Skadeslisten omfatter Jakob Hjorth, Andreas Albech, Kasper Povlsen, Mathias Schlie, Ninos Gouriye og Yao Dieudonne.