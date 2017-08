Vendsyssel vandt nordjysk chanceorgie

FODBOLD: Vendsyssel FF straffede onsdag aften uskarpe Thisted FC i det første nordjyske opgør i denne sæsons 1. division. Vendelboerne hentede en sejr på 2-1 på Sparekassen Thy Arena, da nummer to og tre i NordicBet Ligaen tørnede sammen en nordjysk topduel med masser af målchancer.

Før pausen førte oprykkerne fra Thisted kontrakniven adskillige gange, men det dræbende snit lod vente på sig.

To gange før pausen testede de blå-hvide oprykkere træværket, mens thyboernes anfører, Allan Høvenhoff, tillod sig at tjatte en friløber snert forbi Nicolai Fløs mål med omtrent 10 minutter tilbage af halvlegen.

På det tidspunkt havde oprykkerne haft en håndfuld store muligheder, men det blev gæsterne fra Vendsyssel, som scorede det eneste mål i første halvleg.

Sierraleonske Christian Moses nettede for vendelboerne. Han behandlede et indlæg fra højre på fornem vis, da han første gang hakkede kuglen over Kevin Mendoza i TFC-buret med et hårdt spark. 1-0 til gæsterne.

Lige efter pausen fik thyboerne så endnu en mavepuster. I første minut efter sidebyttet sparkede Jeppe Illum vendelboerne på 2-0. Med et ydersidespark på en hoppende bold drejede han læderet op i målhjørnet. Bolden tog overliggeren, dernæst stolpen og hoppede ud af mål. Dommer Mikkel Redder fløjtede dog bolden inde over stregen med hjælp fra sin linjevogter til store protester fra thyboerne.

Det tidlige mål kunne punktere kampen, men hjemmeholdet ville det anderledes. To minutter senere reducerede TFC til 2-1, da Mikkel Aggers frisparksindlæg fra hjørnet af feltet fandt Sead Gavranovic, som dirigerede bolden i mål.

En voldsom start på anden halvleg, som Thisted fulgte op ved at brænde endnu en direktør kort efter. Allan Høvenhoff sparkede forbi mål på et frit skud, og kort efter sparkede Asger Bust over mål på et skud i feltet.

Med godt og vel 20 minutter igen blev det så Glenn Rasks tur til at brænde sin anden store chance i kampen, efter han i første halvleg sparkede et indlæg på kanten af det lille felt forbi.

Herefter havde begge mandskaber muligheder for at sparke kuglen i mål, men det blev ved tre mål i.

Dermed er Vendsyssel FF stadig ubesejrede i denne sæsons 1. division, mens Thisted led det andet nederlag.