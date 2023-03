Verdenskendt popkunstner på Børglum Kloster

VENDSYSSEL:- Det er ikke hver dag, at en af verdens mest berømte kunstnere lægger vejen forbi. Han var jo kendt i hele verden - ja som datidens Kardashians.

Det siger kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg om Børglum Klosters nye store kunstudstilling, som i år bliver med den verdenskendte popkunstner Andy Warhol.

Har vil man fra 1. april kunne opleve 61 værker, hvoraf flere er signeret af Andy Warhol selv.

De 61 værker er udlånt af en dansk samler, som kendte Andy Warhol personligt, og som har samlet på kunstnerens værker i årtier.

- Andy Warhol var besat af celebrity-kulturen, der efter 2. verdenskrig rasede i USA og Europa. Særligt i New York blev det at være berømt en værdi i sig selv, og så var det mindre vigtigt, hvad man var berømt for, fortæller Thyge Christian Fønss-Lundberg, der er kurator på udstillingen.

På udstillingen kan man se mange af de mest kendte værker, som for eksempel Marylin Monroe. Foto: Bente Poder

Warhol er tilskrevet udtrykket ”15 minutes of fame”, som jo beskriver en person, der vil gøre hvad som helst for et kort øjeblik i rampelyset.

- Denne ide var ikke fremmed for Warhol selv - han elskede at omgås rige kendisser, og med tiden blev han selv en af slagsen. Når Warhol portrætterede berømtheder, var maler og model derfor økonomisk og socialt ligeværdige, hvilket er et særsyn i kunsthistorien, siger Thyge Christian Fønss-Lundberg.

Det vurderes, at Warhol gennem sin karriere udførte mere end 800 portrætter, og han var en særdeles åbensindet og fordomsfri portrættør.

Børglum Klosters nye store kunstudstilling bliver i år med popkunstner Andy Warhol. Foto: Bente Poder

Han portrætterede således i samme format og i samme kolorit alt lige fra internationale superstjerner, politikere og sportsfolk, til berygtede forbrydere, rigmænd og disses kulturelt ambitiøse hustruer, homoseksuelle pornostjerner samt kolleger fra New Yorks kunstscene.

- Man kan sige, at Warhol demokratiserede portrætmaleriet ved at afbilde såvel statsmænd som trækkerdrenge i samme målestok og teknik.

Den danske forbindelse

På udstillingen kan man se mange af de mest kendte værker, som for eksempel Marylin Monroe, Grace Kelly, Mick Jagger, Superman og Mickey Mouse.

- Noget af det rigtig sjove, synes jeg, er, at han også havde en forbindelse til Danmark. Han portrætterede Dronningen og lavede en serie med HC. Andersen.

- HC. Andersen er faktisk det sidste han overhovedet laver. De er mere melankolske i farverne end de vanligvis farverige stykker. Og Andy Warhol identificerede sig med HC. Andersen. De kom begge fra fattige kår og blev verdensberømte, forklarer kuratoren.

Der er omkring 10 værker forbundet med HC. Andersen på udstillingen. Foto: Bente Poder

Der er en del værker med netop HC. Andersen, for der er tolket både papirklip og portrætter. Så der er omkring 10 værker forbundet med HC. Andersen på udstillingen.

Som altså åbner 1. april og kan opleves i perioden 1. april-10. april og 29.april-27. august.

- Hvis man ikke kender til Andy Warhol er dette en god udstilling til at blive præsenteret for nogle af hans værker, runder Thyge Christian Fønss-Lundberg af.