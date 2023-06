Oceanarium skaber verdenssensation - for anden gang

HIRTSHALS:Som det eneste sted i verden er det lykkedes at få gråhajen til at føde unger i Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Det oplyser Oceanariet i en pressemeddelelse.

Det er lykkede at tælle cirka otte unger på samme tid, men der kan sagtens være flere. De små hajer virker livskraftige og viser allerede tegn på at ville tage føde til sig, oplyser Nordsøen Oceanarium.

Det er anden gang, at det er lykkedes for gråhajen, da der også kom unger for fire år siden.

- Det faktum, at hajerne yngler i fangenskab hos os, er et tegn på at de trives, og at forholdene i den store tank er optimale for dem. Gråhajen kræver meget plads for at trives i fangenskab, og derfor ser man dem kun i nogle af de allerstørste akvarier i verden. Gråhajen er truet, så de små unger der svømmer lystigt rundt i det gigantiske akvarium i Hirtshals er flotte, nye ambassadører for deres art, siger Kristina Ydesen, der dykker og biolog ved Nordsøen Oceanarium i pressemeddelelsen.

Den kommende tid vil det være ekstra fokus på gråhaj-ungerne, når der er viser og fortæller om livet i det store akvarium. Nordsøen Oceanarium

Det store akvarium i Hirtshals rummer 4,5 millioner liter.

Da oceanariet brændte i 2003, viste undersøgelsen af en død gråhaj tegn på, at den var drægtig.

Indtil 2016 var der dog kun fem hanner i den store tank, så da der kom en hun til, blev der tændt et nyt håb om unger.

Babylykken - med at få gråhajer til at formere sig i fangeskab - indtraf så for første gang nogensinde for fire år siden, og nu er det lykkedes igen.

- Fra de første tegn på parring, for over et år siden, har vi gået og ventet og set til, mens gråhajen er blevet mere og mere tyk. Vi har jo kun oplevet at få gråhaj-unger en gang tidligere, og vi kender heller ikke til andre steder i verden, hvor det er sket i fangenskab, så det er fantastisk det lykkedes igen, siger Kristina Ydesen.

Den kommende tid vil der være lidt ekstra fokus på de nyfødte små sensationer, når guiderne viser og fortæller om det store akvarium flere gange dagligt.