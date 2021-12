Håndskrevet nej til Naturmødet: Jeg er for gammel

HJØRRING:Verdens vel nok mest kendte tv-stemme og naturformidler, britiske Sir David Attenborough, har sat folkene bag Naturmødet i Hjørring Kommune på den anden ende.

Mandag lå der nemlig et håndskrevet brev fra BBC-legenden blandt al den anden post på rådhuset.

Brevet var stilet til kommunens kultur- og eventchef Leif Lund Jakobsen, og det indeholdt svaret på en invitation om at være hovedtaler på Naturmødet 2022 i Hirtshals, som blev sendt til den britiske adelsmand midt i november.

I svaret, der er skrevet på hans helt personlige brevpapir, understreger Sir David Attenborough, at han er meget smigret over invitationen til at tale på naturfestivalen med 30.000 gæster, 100 stande, syv scener og mere end 500 aktiviteter spredt ud over festivaldagene.

Men.

- Jeg håber, du vil tilgive mig, at jeg takker nej. Tidligere i år fyldte jeg 95, og da besluttede jeg mig for, at tiden var inde til at drosle ned på mine engagementer, skriver den aldrende tv-legende i brevet til Leif Lund Jakobsen.

Dermed sætter BBC-ikonet også en streg under, at hans tale ved FN's nyligt afsluttede klimatopmøde, COP26, i Skotland blev hans sidste.

- Jeg tænker, det er passende, hedder det i brevet til Leif Lund Jakobsen.

Leif Lund Jakobsen fra Hjørring Kommune med det rørende brev fra Sir David Attenborough, der melder fra Naturmødet 2022 på grund af sin alder.. Foto: Henrik Bo

På rådhuset i Hjørring sidder kultur- og eventchefen sammen med resten af kollegerne omkring Naturmødet og er decideret "starstrucked" over det håndskrevne svar fra manden, der gennem mere end 70 år har rejst kloden rundt og lavet programmer fra de fjerneste egne af vores fælles planet.

- Der er forskel på afslag. Og selv om det var et afslag, vi fik fra ham, bliver vi i den grad "starstrucked" og tænker, at det også er en anerkendelse af Naturmødet. Vi har det i hvert fald okay med at blive sammenlignet med COP26, smiler Leif Lund Jakobsen.

Brevet med BBC-legende Sir David Attenboroughs underskrift. Foto: Henrik Bo

Sir David Attenborough talte ved åbningen af COP26 i Glasgow. Trods sine 95 år brænder han stadig for naturen og klodens tilstand. Foto: Jeff Mitchell/Reuters/Ritzau Scanpix

Når I beslutter at skrive til verdens mest kendte naturformidler for at få ham til at tale ved Naturmødet i Hirtshals, er det så ud fra devisen "the sky is the limit"?

- Jeg har en signatur på alle mine mails, hvor der står "Sigt blot mod månen. Selv om du ikke rammer, lander du blandt stjernerne". Så ja - det er det jo, smiler Leif Lund Jakobsen.

Invitationen til Sir David Attenborough blev dog ikke sendt på mail.

- VI havde hørt en fugl synge om, at digitale medier nok ikke var den vej, vi skulle få fat i ham. Så vi sendte et meget flot brev i en flot konvolut til ham med postvæsnet. Dog ikke håndskrevet, men meget lækkert sat op. Vi havde sågar medsendt en frankeret svarkuvert med nogle engelske frimærker, fortæller Leif Lund Jakobsen.

Udsnit af det brev, Sir David Attenborough modtog fra Naturmødet i Hjørring Kommune.

- Som så mange andre beundrer vi hans livslange arbejde og engagement i dyrelivet og naturen gennem hans arbejde med film og tv. Som en af verdens førende naturformidlere ville han virkelig kunnet have fået mange til at lytte og tage del i debatten om, hvad vi skal gøre med vores fælles natur, siger Leif Lund Jakobsen.

Opkald fra Sir David

Karin Krogstrup, biolog ved Hjørring Kommune, forfattede brevet med invitationen til Sir David Attenborough. Han er hendes store idol, og i 2018 forsøgte hun også at lokke ham til Nordjylland.

Dengang ringede han hende faktisk op for at give et mundtligt afslag. Desværre for Karin Krogstrup modtog hun ikke opkaldet fra hendes forbillede, for hun var på opgave "ude i marken" og havde slukket sin telefon.

Tre år senere lykkedes missionen heller ikke. Men denne gang kom dog et mere håndgribeligt svar retur, og det bliver ikke arkiveret lodret i den kommunale skraldespand, garanterer Leif Lund Jakobsen.

- Post til kommunen bliver jo scannet og sendt til dem, det er stilet til. Men jeg har sikret os originalen. Det ligger nu i Naturmødets sekretariat, og det skal op at hænge i glas og ramme, forsikrer han.