Veteranbiler væltede ind i hallen

TÅRS: Tårshallen har vist fundet opskriften på at skabe lidt ekstra liv omkring hallen, der i endnu højere grad er ved at blive udviklet til byens samlingssted.

Her sidst på veteranbil-sæsonen og vel også motorcykelsæsonen inviterer man til træf med grillpølser, amerikanske burgere og sparken dæk.

Det var i hvert fald blevet vel modtaget hos bil- og motorcykelfolket i her Vendsyssel, for søndag over middag væltede det nærmest ind på på p-pladsen ved Tårshallen, og halinspektør, Bjarne Holmberg kunne næsten ikke tro sine egne øjne

- Jeg døjer noget med at få smilet af ansigtet, udbrød Bjarne Holmberg, da han var i færd med at dirigere de mange flotte køretøjer på plads.

Det virkede næsten som, at hvert et hobbyværksted i Vendsyssel var blevet tømt.

- Det var en ret spontan ide fra tre voksne drenge med lidt interesse for biler og motorcykler. Men det er vist ikke sidste gang vi skal prøve det, konstaterer Bjarne Holmberg.