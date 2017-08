VFF-anfører: FCK-kamp har givet os blod på tanden

FODBOLD: Vendsyssel FF spillede sig onsdag videre til anden runde i DBU Pokalen med en sikker 3-0-sejr over Lystrup IF fra Danmarksserien.

Nu håber vendelboerne på et nyt pokaleventyr, der i sidste sæson kulminerede med en semifinale mod de senere vindere fra FC København.

- Det var en rigtig fed oplevelse og en af de oplevelser, der står klarest for de af os, der var en del af den FCK-kamp i sidste sæson. Selvfølgelig vil vi gerne gentage det, og det er en oplevelse, der har givet os blod på tanden, men vi ved også, at DBU Pokalen er en turnering, hvor alt kan ske, men det skal være et mål for os at komme så langt som muligt, siger Vendsyssel-anfører Rune Frantsen.

Han var en af gengangerne fra sæsonens to første kampe i Nordicbet Ligaen, men ellers havde Vendsyssel-træner Erik Rasmussen rokeret godt rundt i sin startopstilling til kampen mod Lystrup.

Reservemålmand Frederik Ibsen, Andreas Kaltoft og Benjamin Lund i forsvaret, nyerhvervelsen Mikkel Frankoch på midtbanen og Emmanuel Ogude i angrebet var alle nye i startopstillingen.

- Vi havde fem nye i startopstillingen. Flere af dem fik endda debut, og taget det i betragtning gik det rigtig fint, og de faldt rigtig fint ind i den måde, vi gerne vil spille på, siger Rune Frantsen.