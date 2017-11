VFF-boss: Kan være ovenud tilfredse

FODBOLD: Efter søndagens 1-4-nederlag i Vejle måtte Vendsyssel FF konstatere, at de to sidste kampe i efteråssæsonen resulterede i nederlag.

Alligevel er Vendsyssel-træner Erik Rasmussen godt tilfreds med efterårssæsonen, hvor en tredjeplads i tabellen blev udbyttet.

- Vi er skuffede og frustrerede over, at vi tabte de to sidste kampe, men vi skal jo holde fast i, at vi trods alt stadig er nummer tre. Så er det nemmere at acceptere, end hvis vi havde ligget nummer otte, siger Erik Rasmussen.

Store dele af Vendsyssel-truppen blev udskiftet i sommer, så set i det lys er en tredjeplads mere end godkendt.

- Vi kan være ovenud tilfredse. Med 16 nye spillere ligger vi til at spille med om oprykning, men jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over, at vi har gjort det så godt. Vi har fået skabt en trup, som jeg gerne ville have det med mange spillere, der er rigtigt stærke individuelt, siger Erik Rasmussen.

Mens der var godt gang i svingdøren i Vendsyssel i sommer, forventer træneren, at januars åbne transfervindue kommer til at forløbe mere roligt.

- Vi har næsten alle spillere på kontrakt minimum frem til sommer, og mange af dem har endda endnu længere aftaler, så jeg regner med, at vi får den kontinuitet og arbejdsro, som vi har brug for nu, siger Erik Rasmussen.

Det eneste, der nager cheftræneren, er, at kontrakten med topscorer Christian Moses, der søndag scorede sit niende sæsonmål, endnu ikke er forlænget.

- Det er frustrerende, at det ikke er på plads endnu, men det kommer forhåbentligt, siger Erik Rasmussen.