VFF sejrede i målrigt opgør

FODBOLD: Vendsyssel FF viste stort mod, da de søndag slog Esbjerg på Blue Water Arena. Superliganedrykkerne fik ørene i maskinen, da nordjyderne vandt 4-2 på udebane.

Mikael Anderson startede festen med en fantastisk helflugter på et hjørnespark i 8. minut. Dermed kom vendelboerne hurtigt foran mod Esbjerg, der ellers var ubesejrede gennem fem ligasejre i streg.

Føringen blev udbygget, da Esbjergs Marco Lund begik et selvmål kort efter pausen. Han fik nemlig hovedet på et Vendsyssel-indlæg efter en omstilling. Den kom kort efter, at Nicolai Flø hev en stor redning frem for at forhindre Adrian Petre i at score på en kæmpe chance lige foran mål.

Sejren så sikker ud, da indskiftede Yao Dieudonne få minutter senere gjorde det til 0-3 på en aflevering af Lucas Jensen efter en omstilling.

Esbjerg Adrian Petre gjorde dog sit til, at Esbjerg kom lidt tilbage i kampen. Han stod helt fri til at samle en lang aflevering op i 55. minut, hvorefter han bankede den sikkert ind bag Nicolai Flø.

Vendsyssel satte dog sidste søm i kisten, da Lucas Jensen satte et flot mål ind med venstrefoden.

Til sidst kom Adrian Petre igen på tavlen. Men der var ikke tid nok til at indhente nordjyderne, der vandt 4-2.