VFF-træner kunne leve med nulløsning

Erik Rasmussen var mere tilfreds med resultatet end spillet i Roskilde

ROSKILDE: Selv om Vendsyssel FF søndag ikke fik fuldt udbytte af udekampen mod FC Roskilde, kom vendelboerne alligevel et skridt nærmere de pladser, der kan give oprykningskampe til Alka Superligaen.

Både Skive og Helsingør tabte således deres kampe søndag, og så var Vendsyssels ene point i 0-0-kampen i Roskilde slet ikke så skidt endda.

- Det var et ok resultat for os. Vi ville selvfølgelig gerne have vundet, men vi må også erkende, at vi ikke spillede vores bedste kamp, lyder det fra Vendsyssel-træner Erik Rasmussen.

Alligevel valgte Vendsyssel-træneren at hæfte sig ved det positive. Vendelboerne fik point på en mindre god dag og holder sig dermed til i toppen.

- Der vil altid være nogle kampe, hvor man ikke toppræsterer. I de kampe er det vigtigt at få noget med alligevel, og det gjorde vi, og generelt har vi været inde i en god fase med gode resultater på det seneste. Samtidig er det et godt rygstød, at vi holdt målet rent for anden kamp i træk, siger Erik Rasmussen.