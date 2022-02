VHM har igen gjort et ”fund” i det østjyske: Ny leder arkæologien kommer fra Moesgaard Museum

VENDSYSSEL:Vendsyssel Historiske Museum har pr. 1. februar ansat ny leder af dets arkæologiske afdeling.

Valget faldt på arkæolog Michael Vinter, der kommer fra en stilling som arkæolog ved Moesgaard Museum, hvor han har været ansat siden 2001.

Udover at virke som arkæolog og udgravningsleder, har Michael i sit arbejde haft fokus på at integrere både velkendte og nye naturvidenskabelige metoder ved arkæologiske undersøgelser. Samtidig har han også haft blik for alternative forundersøgelsesmetoder - eksempelvis luftfotografering, oplyser museet i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at museet i Vendsyssel gør et fund i det østjyske, når det gælder om at finde den rette medarbejder til at lede arkæologien.

For omkring seks år siden ansatte man således Morten Larsen som leder af arkæologien - og han kom også fra Moesgaard. Morten Larsen har nu fået nyt arbejde på Nationalmuseet.

- Vi er rigtig glade for, at Michael har takket ja til jobbet som afdelingsleder på VHM. Vi får en person ansat, som har solid erfaring med alle aspekter af den arkæologiske virksomhed og som med sin baggrund og interesse kan bidrage til at udvikle ny viden og metoder i det arkæologiske arbejde her i Vendsyssel, siger VHM-direktør Anne Dorthe Holm.

Som statsanerkendt kulturhistorisk museum varetager VHM arkæologien i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner.

I ny og næ er arkæologiske fund i Vendsyssel kommet med på landsdækkende top ti-lister: Det gjaldt eksempelvis offermosen i Svennum ved Jerslev samt - senest - en renæssancegård, der dukkede op i klitterne nord for Nr. Lyngby.