Vi passede på i snestormen - men dagen efter gik det galt

NORDJYLLAND:Hvis der er noget, der er lige så sikkert som amen i kirken, så er det, at vintervejr skaber ekstraordinær travlhed på de nordjyske skadestuer.

Denne uges voldsomme vintervejr over Nordjylland er ingen undtagelse fra den regel.

Det kan cheflæge Marc Ludwig, akutafdelingen på Regionshospital i Hjørring, skrive under på.

Men det er sjældent, mens det værste vintervejr står på, at skaderne sker.

- Det er ret klassisk, at det ikke sker på den dag, hvor der kommer meget sne, for der holder man sig indenfor. Men næste dag, når det er dejligt vejr igen, går man udenfor, og så glemmer folk altså, at det faktisk er glat, og så kommer man til skade, forklarer Marc Ludwig.

Han oplyser, at skadestuen i Hjørring havde ekstraordinært travlt onsdag eftermiddag, aften og en del af nattetimerne, hvor der hen over de mange timer var omtrent dobbelt så mange patienter som normalt.

De kom typisk med forstuvelser og brud på ankler, hofter, håndled, arme og ben.

De mange patienter betød også ekstraordinær lang ventetid på skadestuen, og flere patienter oplevede, at personalet opfordrede dem til at tage hjem for at fordrive ventetiden mere komfortabelt - med et tilbud om, at de ville blive kontaktet, når der var tid til at tilse og behandle deres skader.

- Vi havde indkaldt ekstra personale - både sygeplejersker og læger til trods for, at vi er rimeligt pressede i forvejen. Men uanset undgik vi ikke ventetid for patienterne, forklarer Marc Ludwig.

Han understreger, at det kun er patienterne med de mindst krævende skader, der bliver opfordret til at tage hjem for så at blive kontaktet, når der er tid til at se dem.

- Det har altid været en mulighed, men det er heldigvis ikke noget, der sker så ofte. Som situationen var onsdag, undgår vi ikke ventetid - men vi prøver at hjælpe folk med at gøre den lidt mere behagelig. Vi siger ikke, at folk skal gå hjem. Det er blot en mulighed. Selvfølgelig er ventetid trælst for patienterne uanset, for når de kommer her, vil de naturligvis helst tilses og behandles hurtigst muligt. Men hvis valget står mellem at sidde her på en hård stol og så komme hjem og kunne slå benet op, så er der faktisk mange, der foretrækker det sidste, fortæller Marc Ludwig.

Regionshospital Nordjylland i Hjørring får patienter fra den største del af Vendsyssel.