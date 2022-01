Vibeke: - Vi skal flytte matematik fra tavlen til børnenes hænder

POULSTRUP:- Det er synd, at så mange børn og voksne har svært ved matematik, for så svært behøver det altså ikke at være. Tag f.eks. en tømrerlærling, som opgav at finde ud af matematik i folkeskolen - han går jo og arbejder med matematik hver eneste dag, når han bygger og skal have tingene til at passe. Det er bare matematik, han kan mærke og føle på, uden at han tænker over det. Og det er lige præcis på den måde, jeg vil undervise børn og unge.

Det siger 31-årige Vibeke Elena Hansen, som blev udlært lærer sidste år med matematik som et af sine hovedfag. Og hun har noget at have sit udsagn i - hendes afsluttende bachelorprojekt fra UCN handlede nemlig netop om matematik, og om hvordan man kan flytte de teoretiske opgaver ud i den virkelige verden. Helt konkret og lige til at bruge i undervisningen i folkeskolen.

Opgaven blev i november kåret som landets bedste af Lærerprofession, som drives af landets professionshøjskole og fagbladet Folkeskolen, og det har bekræftet Vibeke Elena Hansen i, at hun ikke tænker helt forkert.

- Gør matematikken visuel og fysisk. Lær med både hænder og hoved, opfordrer Vibeke Elena Hansen, der er lærer på Poulstrup Friskole. Foto: Bente Poder

Klodser, domino og et spil fisk

Vibeke Elena Hansen har selv en veludviklet sans for matematik og har altid haft mere end let ved faget. Og har også altid vidst, at det langtfra er alle, der har det sådan.

- For mig har matematik altid været fedt, og jeg synes, at det er ærgerligt, at mange frarøves glæden ved faget, siger Vibeke Elena Hansen, som godt ved, hvorfor det går galt for nogen.

- En helt traditionel matematikundervisning handler om at kunne løse opgaver hurtigt og rigtigt. På papir eller på en skærm. Og det tager pippet fra mange, som ikke umiddelbart formår at omsætte tallene til noget virkeligt, siger Vibeke Elena Hansen, som i stedet omsætter de tørre tal til noget virkeligt - en gulerod, et stykke slik eller noget hele tredje. Og har opfundet flere spil, som gør matematikken håndgribelig. Bl.a. et spil fisk, hvor man lægger mængder sammen, et spil domino, hvor man ganger ud fra de fysiske brikker, en spil hvor man fodrer et monster med centicubes ... og flere andre.

- Det handler om at få barnet til at kunne se matematikken i de ting, de arbejder med. Ting de kan holde i hænderne i stedet for kun at have tallene som noget teori i hovedet.

Jeg har efterhånden oplevet mange elever pludselig oplever matematik som en leg og noget, de kan have det sjovt med, siger hun.

Problemregning kan leges ind

Da Vibeke Elena Hansen indledte arbejdet med bachelorprojektet, var hendes formodning, at man ved hjælp af fysiske genstande kunne stimulere børns forståelse for matematik.

- Jeg lavede mit projekt i Matematikkens Hus i Hjørring, hvor man netop arbejder med matematik på en anden måde end den man underviser i på landets skoler, siger Vibeke Elena Hansen, der fik bekræftet sin formodning, som i dag er implementeret i hverdagens matematikundervisning på Poulstrup Friskole, hvor hun fik job efter endt uddannelse.

Et eksemplarisk projekt

Da Vibeke Elena Hansens projekt blev kåret som landets bedste, var det ikke ros fra juryen, det skortede på.

- Et eksemplarisk projekt, som med imponerende akademisk sikkerhed behandler essensen af lærerfaglighed - nemlig at møde og forstå eleverne og tage afsæt i det møde i undervisningen. Problemstillingen er hverdag for en matematiklærer, men behandlingen er original. Projektet er suverænt på alle niveauer, lød det bl.a. i begrundelsen.

- Jamen, jeg blev jo glad og overrasket. Faktisk rigtig meget glad, slår Vibeke Elena Hansen fast om sit projekt, hvis metoder, hun nu fører ud i den virkelige verden i sin hverdag som lærer.

- Der er masser af matematik i et spil kort og eleverne elsker det, fastslår Vibeke Elena Hansen. Foto: Bente Poder

Fra finansøkonom til lærer

Egentlig skulle Vibeke Elena Hansen slet ikke have været lærer.

- Jeg er faktisk uddannet finansøkonom og revisorassistent ... men allerede et år inde i uddannelsen kunne jeg mærke, at jeg skulle noget andet, siger Vibeke Elena Hansen, som dog gjorde uddannelsen færdig, før hun tog fat på lærerstudiet.

- Jeg ville arbejde mere med hjertet end hjernen, og overvejede at blive pædagog - men eftersom jeg altid har været glad for især matematik, endte jeg altså som lærer. Og det er det helt rigtige, siger hun.

Fantastiske aha-oplevelser

Noget af det bedste Vibeke Elena Hansen oplever i sin undervisning, er når et barn lyser op i en pludselig forståelse over noget, som eller var lukket land et øjeblik tidligere.

- Jeg bliver glad, når jeg oplever, at et barn får en aha-oplevelse. Det er det bedste, og derfor man er lærer - for at bringe børnene videre, siger hun.