Vicky og Jens fik besøg af TV2-program - nu er deres liv forvandlet

HJØRRING: - Jeg sad og havde rigtig ondt af mig selv i coronaisolation, og i et svagt øjeblik blev jeg fristet til at melde os til. Jeg ville egentlig helst have deltaget i et haveprogram, men så måtte jeg tage det næstbedste, griner Jens Apollo Rasmussen.

Han er far til fire sammen med sin kone Vicky Bach Nielsen - og begge er de, sammen med deres fire børn, snart aktuelle i TV2-programmet "Vi drukner i rod".

Og det hele startede egentlig lidt trist.

Jens havde fået corona og var derfor i coronaisolation i Aalborg, da han - som han jævnligt gør - tjekkede TV2s hjemmeside for fremtidige programmer. Det kunne jo være, at de søgte deltagere eller tilskuere til et program, der faldt i deres smag, husker Jens, at han tænkte i sin tid.

Og så blev tilmeldingen til "Vi drukner i rod" ellers sendt af sted til TV2 sammen med et par billeder fra hjemmet i Hjørring.

'Vi drukner i rod' I otte programmer hjælper Lene Beier nogle af Danmarks mest kaotiske hjem med en ekstrem og livsforandrende forårsoprydning, hvor mantraet er tøm, sortér og organisér. I hvert program møder vi alt fra den store børnefamilie til den købeglade single og de pressede deleforældre, som alle gennemgår samme proces: Først tømmes hjemmet, så lægges alle tingene ud i en hal, så familierne kan sortere med komplet overblik, og til slut bringes alt det, de beholder, retur til deres hjem Kilde: TV2 VIS MERE

Jens er samler - Vicky er ikke

Jens Apollo Rasmussen er uddannet købmand og arbejder i dag som sælger ved en lokal isoleringsvirksomhed. Vicky Bach Nielsen er uddannet fysioterapeut, men arbejder som socialpædagog på et bosted.

Jens' købmandsgen har været udslagsgivende for familiens berettigelse i "Vi drukner i rod"-programmerne. Jens er nemlig - med Vickys ord - en samler, og det kommer særligt til udtryk i Jens' syn på gamle ting og sager.

Dem smider han nemlig helst ikke ud.

- Jeg har aldrig smidt noget ud - ellers skal det virkelig være gået i stykker. Når de andre har smidt noget ud, har jeg altid lige gemt det i et skab eller i et skur, for jeg kunne jo nok godt fikse det. Men det har der bare aldrig været tid til, erkender Jens.

- Når jeg har taget mig sammen til at komme til bunds i sagerne, er jeg startet på børneværelserne, fået det sorteret og smidt ting ud. Og så kommer Jens og samler det hele op og mener, at meget af det stadig kan bruges, og så har det alligevel fået en plads i skuret eller på loftet, supplerer Vicky.

Vicky Bach Nielsen og Jens Apollo Rasmussen har deltaget i TV2-programmet "Vi drukner i rod". Anders Brohus

Når tid er en mangelvare

Tiden i en familie med fire børn, to hunde og to fuldtidsjobs til mor og far er knap - meget knap.

Og når man oveni lægger to opslidende og tidskrævende kræftforløb for de to yngste børn i familien, har der sjældent været tid til at organisere de ting, der måtte være kommet i skuret eller på loftet.

- Jeg har brugt de sidste ni år på at få familien på højkant igen, og der har oprydning ikke ligefrem stået højest på listen. Vi har haft den daglige oprydning, men vi er aldrig kommet til bunds, siger Vicky.

- Jeg ved ikke, om vi har lært noget af at være med i programmet, men vi har i den grad fået ryddet op. Det kan mærkes, at vi har fået halvdelen af vores ting ud, tilføjer hun.

Et godt eksempel for andre

Når programmet ruller over skærmen mandag aften, er det ikke garanteret, at det bliver med Vicky Bach Nielsen som seer. Hun har det faktisk ikke godt med opmærksomheden, der følger med i forbindelse med deltagelsen i et TV-program.

- Jeg glæder mig ikke til den 1., for jeg kan ikke lide at se mig selv på fjernsynet. Så der bliver lige en periode, hvor det bliver lidt svært, siger hun og tilføjer:

- Men omvendt har jeg det sådan, at hvis det hjælper andre folk, så giver det mening at deltage i sådan et program som det her. Så kan andre - med samme baggrund som os som kræft-forældre - spejle sig i os og se, at det er helt normalt, at det roder, og at man ikke har overskud til oprydning i hverdagen.

Programmet "Vi drukner i rod" med Jens, Vicky og familien sendes på TV2 mandag 1. august klokken 20:00.