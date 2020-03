Video: Voldsom stor velkomstkomite i færgelejet

Det var en voldsom stor velkomstkomite, bestående af 15 politibetjente og lige så mange soldater fra forsvaret, der stod klar ved Colorlines terminal i Hirtshals lørdag 16.30 for at tage imod og kontrollere passagerne på færgen fra Larvik - den første færge til havnebyen efter lukningen af grænserne

De fleste af de i alt 130 personbiler, der kørte fra borde var danske familier på vej hjem fra skiferie, men der var også både norske og tyske biler.

- Vi snakker med folk, kontrollerer pas og rejsepapirer, og foretager en konkret vurdering, fortæller indsatsleder Morten Christensen.

Nordmænd, der har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, får lov at passere. Det er for eksempel. hvis de bor eller arbejder i Danmark. Tyske turister, der har været på skiferie i Norge, får besked på at køre igennem Danmark hurtigst muligt. Nogle af de danske familier viser pas, men kører ellers lige igennem.

- Det er gået stille og roligt. Vi har ikke afvist nogen, og folk tager det pænt og har tydeligvis været informeret om grænselukningen og de forholdsregler, der er taget, siger Morgen Christensen.

Det lykkedes NORDJYSKE af fange en dansk familie fra Oksbøl, der har været på skiferie i Trysil.

- Det er trist, men jeg tror, det er nødvendigt, at de lukker grænserne på den her måde. Jeg stoler på myndighedernes vurdering. Men vi har haft en god ferie, og vi er ikke taget hjem før tid, fortæller Jacques Johansen.

Jacques Johansen var på vej hjem fra skiferie i Trysil. Foto Lars Pauli

Nordmænd skynder sig hjem

I færgeterminalen venter nordmænd på at komme hjem med færgen med afgang 17.30.

En busfuld norske pensionister har været på ferie i en måned i Spanien, og de har kørt i bus fra Paris. De skulle egentlig have sejlet med færgen Kiel-Oslo, men den sejler ikke, så de har fået sig en ekstra køretur.

- Vi nåede lige over grænsen mellem Tyskland og Danmark, inden den lukkede. Nu vil vi bare gerne hjem. Situationen i Norge er jo den samme som her, siger Janne Bakk fra Oslo.

Janne Bakk fra Oslo så frem til at komme hjem. Foto Lars Pauli

I færgehavnen holder Kaj Sullvet og hans kone fra Bergen. Han har også taget turen fra Spanien, men i egen bil.

- Vi skulle have blevet i Spanien indtil maj, men vi er bange for at blive fanget dernede, og hvis vi skulle blive smittet. Vi har kørt godt 3000 kilometer. Der var også politi og militær på grænsen mellem Spanien og Frankrig, fortæller Kaj Sullvet.

Foto: Lars Pauli

Senere lørdag aften kontroller politi og forsvar også en ankomst i Fjordlines terminal i Hirtshals.

Stena Line og Fjordline har besluttet at indstille deres sejlads med passagerer, men Colorline foreløbig fortsætter med en daglig færge.