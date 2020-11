Videoen fra Facebook: - Jeg så Flemming ae en stor han og sige farvel til den, mens tårerne løb

Vi advarer mod stærke billeder i videoerne, som vises i denne artikel. NORDJYSKE har tilladelse til at bruge videoerne, som er lagt op på Facebook af henholdsvis avler og medhjælper.

TORNBY:I øjeblikket florerer nogle videoer på Facebook, hvor man ser, hvordan aflivningen af mink finder sted. Videoerne er optaget af medhjælper Flemming Bach Olesen og avler Morten Sørensen fra minkfarmen på Raundrupvej 1 i Tornby.

Teksten fortsætter under videoen.

Ejerne af minkfarmen er Morten og Peter Sørensen. Da NORDJYSKE mandag morgen taler med Peters hustru, Marianne Nørgaard Sørensen, er hun dybt berørt over det, der i øjeblikket sker på farmen på Raundrupvej. Ingen af de to ejere har lyst til at tale med nogen i disse dage, hvor deres livsværk går mod sin ende. Men Marianne vil gerne fortælle, hvad der er sket på farmen - og hvad der fortsat skal ske i dag, mandag.

- Jeg står ved siden af aflivningskassen, da videoerne bliver optaget. Det er Morten og Peters dyr, de er ved at slå ned, siger hun.

Hendes stemme skælver.

- Vi går jo rundt i dette her vanvid i en hel dag. Vi ser, hvordan de håndterer dyrene på en måde, vi ikke finder dyrevelfærdsmæssigt rigtigt. Vi ser mink, der er sluppet fri, og vi ser fem voksne mænd, som løber rundt i rumdrager og råber på rumænsk. Og så ser vi, hvordan de ikke har formået at lukke en aflivningskasse korrekt, før de begynder at smide dyrene ned, fortæller Marianne.

Når minkavlerne normalt skal aflive, tager de en enkelt mink, lægger den ned i kassen i 30 sekunder. Så falder minken i søvn, og sover, inden den næste smides ned. Så går ingen til angreb på hinanden.

- Men nu er de to-tre mennesker om en aflivningskasse, hvor de bare står og kaster dem ned, uden de får chancen for at falde i søvn. Vi kan se, der er bidsår... jamen, det er næsten ikke til at beskrive.

Hun afbryder sig selv.

- Det er endnu værre for Morten og Peter. Det er deres dyr. Jeg så Flemming ae en stor han og sige farvel til den, inden han lagde den ned i aflivningskassen, mens tårene løb ned ad kinderne på ham. Og så så vi, hvor de bankede og slog på dem. Det er fandme bare ikke i orden, siger hun.

Sådan skete det på videoen

Om videoerne fortæller Marianne, at medhjælper Flemming Bach Olesen opdagede, hvad der skete ved aflivningskassen.

- Han løb hen og begyndte at filme det. Jeg stod ved kassen og forsøgte at få rumænerne væk, så vi kunne gøre det rigtige. Hvis vi normalt opdager, vi ikke gør det rigtigt, så åbner vi kassen og får minken ud, så ingen skal slås i hovedet eller rykkes i stykker. Det der ikke er med på Flemmings video er, at de faktisk rykker en mink ud, og rykker den i stykker, så dyrlægen må rende ud og finde en aflivningssprøjte, fortæller hun.

- Vi forsøgte at stoppe dem. De forsøgte at køre ud af hallen, og dyrelægerne forsøgte at få dem ind i hallen. Det var virkelig en kaotisk situation, lige der, fortæller Marianne om videoen.

Teksten fortsætter under videoen.

Marianne fortæller, at arbejdet med at aflive fortsætter i dag.

- Man kan ikke beskrive det. Fødevarestyrelsen har anbefalet, at vi er der. Selv går de ikke ind. De eneste, der går ind, er rumænere, siger hun.

- Vi føler os under belejring. Der er politiafspærringer. Og for enden ad vejen holder livgarden. Man skal fortælle, hvorfor man har berettigelse til at køre ind på Raundrupvej, fortæller Marianne.

Marianne Nørgaard Sørensen er ansat som folkeskolelærer i Hjørring Kommune. Hun er i øjeblikket hjemsendt - og er testet negativ for coronavirus.