Vil bytte beskyttet jord for at redde sommerhuse

MÅRUP:En byttehandel. Et stykke jord for et andet.

Det lyder som sådan simpelt nok, men er det nødvendigvis ikke.

Det er nemlig noget helt særlig jord, som Hjørring Kommune gerne vil bytte rundt.

Kysten ved Mårup Strand umiddelbart syd for Lønstrup er udsat for stor erosion, og gennem årene er flere sommerhuse gået tabt i den anledning.

Lodsejernes foreninger i området vil gerne etablere kystbeskyttelse på en cirka 900 meter kyststrækning ud for sommerhusområdet, men den strækning ligger inden for Natura2000 området "Rubjerg Knude og Lønstrup Klint". Og så går det ikke.

Men tirsdag sagde et enigt teknik- og miljøudvalg ja til at sætte gang i en større plan om at bytte det fredede område ud med et andet - mere konkret ved at flytte en mindre del af Natura2000-området fra nord til syd.

Væk fra sommerhusområdet og længere ned ad kysten. Her er der stadig klint, men ingen sommerhuse.

Det blå stykke øverst er der hvor sommerhusene ligger. Det røde nederst er det man ønsker at bytte med i forhold til fredningen. Kilde: Hjørring Kommune

- Der har længe været et ønske fra lodsejerne om at lave hård kystsikring i det område, men eftersom det for mange år siden blev fredet på europæisk plan, kan det ikke lade sig gøre. For at få lov til det skal et andet områdes udtages til fredning. Og det er det, som vi gerne vil sætte i gang i dag, forklarer formand for teknik- og miljøudvalget Søren Homann (K).

Det er dog ikke kun op til kommunen, om byttehandlen kan falde på plads.

For at ændre i et Natura 2000-område kræver ikke bare en godkendelse af politikerne i Hjørring Kommunes byråd. Godkendelser, og ændringer, af områderne involverer både den danske stat og EU, forklarer Christel Schaldemose, der sidder i Europaparlamentet for Socialdemokratiet til DR Nyheder.



Forskellen mellem hård og ingen kystsikring - som ud for Lønstrup - ses tydeligt på klintens udformning. Arkivfoto: Peter Broen

Hvorfor vil I gerne flytte et fredet område - det er vel fredet af en årsag?



- Ja, det er fredet af en årsag, men der skal man nok tilbage i historiebøgerne for at finde den. Selve klinttypen det handler om, er jo et langt stræk, så om det er den ene eller anden del, man freder, kan måske gå ud på et. Tanken er jo at bytte til et tilsvarende stykke.

- Men der skal naturligvis kigges på miljøkonsekvenser, og det er netop det arbejde, som lodsejerne kan komme i gang med at bestille nu - hvis byrådet da også siger ja, forklarer Søren Homann.

Og teknik- og miljøudvalget anbefaler altså enstemmigt at byrådet også siger ja.

Hvis projektet med at bytte jordene kommer gennem alle instanser, så er det lodsejerne og grundejerforeningerne, som skal betale den hårde kystsikring.