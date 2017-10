Vil have formodet butikstyv fængslet

HJØRRING: Tirsdag over middag fremstilles en 26-årig, østeuropæisk mand i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Manden blev anholdt søndag aften, og politiet har sigtet ham for butikstyveri til en værdi af cirka 9500 kroner fra Elgiganten på Bispetorv i Hjørring. Samtidig er han sigtet for at andet butikstyveri til en værdi af 5000 kroner fra en butik i Herning tidligere mandag.

Nordjyllands Politi vil have ham fængslet, så han ikke kan unddrage sig den sanktion, man vil have ham idømt. Blandt andet vil man gå efter at få manden udvist med indrejseforbud.

Ifølge politiassistent Anni Brix, Lokalpoliti Hjørring, så nægter den 26-årige sig skyldig.